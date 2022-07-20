Diyarbakır’da sıcaklardan bunalan çocuklar çözümü belediyenin sulama tankerinde buldu

Diyarbakır’da bunaltıcı hava sıcaklarının etkisini her geçen gün artmasıyla çocuklar, çözümü belediyenin yeşil alanları sulama tankerinde bularak serinlemeye çalıştı.

Diyarbakır’da etkili olan sıcaklarla birlikte merkez Kayapınar ilçesinde belediye personeli yeşil alanlarda sulama çalışmaları yürüttü. Kentte her geçen gün etkisini arttıran sıcaklardan bunalan çocuklar, çözümü belediyenin sulama tankeriyle yaptığı sulama çalışmasından tazyikli suyun altına girmekte buldu. Belediye personeli, çocukların serinleme isteğini geri çevirmeyerek onları ıslatarak serinletti. Çocuklar, o anların tadını çıkartırken sosyal medyada paylaşılan görüntüler kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü.