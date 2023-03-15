Diyarbakır’da selin ortasında mahsur kalan yolcuları vatandaş tahliye etti

Diyarbakır merkezde kuvvetli sağanak etkili oldu. Kısa sürede yollar kapanırken, araçlar su altında kaldı, vatandaş ise göle dönenen yoldaki otobüs içerisinde mahsur kalan yolculara seferber oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Diyarbakır’da sağanak öğle saatlerinden sonra etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede sele dönerken göletin ortasında arızalanan otobüs içerisinde yolcular mahsur kaldı.

Cadde ortasında oluşan gölette mahsur kalan yolcuların yardımına ticari pikap ve kepçe ile koşan vatandaş, kısa sürede yolcuları tahliye etti.