banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Baldıza evlilik teklifi edince olanlar oldu!
Baldıza evlilik teklifi edince olanlar oldu!
Okçu kaymakam!
Okçu kaymakam!
Meryem Betül Çavdar dünya şampiyonu
Meryem Betül Çavdar dünya şampiyonu
Avcı:
Avcı: "İş kazası diyebiliriz"

Diyarbakır’da “Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı” gençlerin gözdesi olacak

Diyarbakır’ın Dicle ilçesindeki Kralkızı Barajı gölü kıyısında inşa edilen “Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı”nda çalışmalar sürüyor.

Haberde İnsan 12.12.2021, 10:39
Diyarbakır’da “Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı” gençlerin gözdesi olacak

Diyarbakır’ın Dicle ilçesindeki Kralkızı Barajı gölü kıyısında inşa edilen “Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı”nda çalışmalar sürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlere spor, kültür ve sosyal alanlar oluşturmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vali Münir Karaloğlu, Dicle ilçesindeki Kralkızı Barajı gölü kıyısında Büyükşehir Belediyesince yapımı süren “Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı”nda çalışmaları inceleyerek, sahada devam eden inşaat çalışmaları hakkında teknik ekipten bilgi aldı. Çalışmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, Diyarbakır’ın 17 ilçesinin tamamında gençlikle ilgili, sporla ilgili yatırımları olduğunu, 2022 yılının Diyarbakır’da tam manasıyla bir gençlik yılı olacağını ifade etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasında 17 ilçede gençlik hizmetleri ve spor alt yapısındaki eksikliklerin tamamlanması için protokol yaptıklarını belirten Vali Karaloğlu, “Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı projesinin yüzde 75 kaynağını Gençlik ve Spor Bakanlığı, yüzde 25 kaynağı da Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edildi. Daha önceden atıl durumda olan alanın Dicle Barajı ve Kralkızı Barajı manzaralı olacak şekilde gençlere hizmet vermek üzere inşa edildi” dedi.

“Burası doğuyla batının, kuzeyle güneyin buluşma noktası olacak”

Kampın Türkiye’nin en güzel gençlik kamplarından biri olacağını aktaran Vali Karaloğlu, “İnşallah burası bittiğinde bu 180 dönümlük arazi üzerinde sosyal donatılarıyla belki Türkiye’nin en güzel gençlik kamplarından birisini yapacağız. Burada sadece Diyarbakırlı gençler gelmeyecek arkadaşlar hem Diyarbakır’dan hem çevre illerden hem de Türkiye’nin tamamından gençler gelecekler burada kaynaşacaklar, tanış olacaklar. İnşallah burası gerçekten doğuyla batının, kuzeyle güneyin buluşma noktası olacak. 270 gencin aynı anda kamp yapabileceği bir tesis yapıyoruz. Spor alanları, futbol, basketbol, voleybol sahaları, ormanlık alan içerisinde paintball sahası, yüzme havuzu, aquapark, zipline, macera parkı, okçuluk gibi birçok aktivitelerin yapılabilecektir” diye konuştu.

"Gençlerimiz zamanlarını daha kaliteli geçirebilecekler”

Tesisin gençlerin gözdesi olacağını ifade eden Vali Karaloğlu, “Bittiğinde gerçekten gençlerimizin severek geldiği, severek kamp yaptığı burada kendilerini hem sanatta, kültürde, sporda geliştirebilecekleri güzel bir alan ortaya çıkmış olacak. Diyarbakır’ın 17 ilçesinin tamamında gençlikle ilgili sporla ilgili yatırımlarımız var. 2022 Diyarbakır’da tam manasıyla bir gençlik yılı olacak. Bu yatırımlar bittiğinde Diyarbakır’ımızda gençlerimizin inşallah zamanlarını daha kaliteli geçirebilecekleri, onları daha iyi yetiştirebileceğiniz altyapıya kavuşmuş olacaklar. Projede emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na Diyarbakır halkı adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca hazırlanan proje kapsamında Dicle ilçesindeki Kralkızı Baraj gölü kıyısında Devlet Su İşleri’ne ait tek katlı 17 lojmanının bulunduğu 180 dönümlük alanda mevcut yapılar yatakhane ve idari binalara dönüştürülüyor. Engelsiz yaşam anlayışıyla hazırlanan projedeki yapılarda engelli gençler tüm etkinliklere kolayca erişebilecek. Büyükşehir Belediyesi, kampı Haziran 2022’de tamamlayarak gençlerin hizmetine sunmayı planlıyor.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 15 27
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 16 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Antalyaspor 16 21
11. Adana Demirspor 15 20
12. Sivasspor 15 19
13. Giresunspor 15 19
14. Kayserispor 15 19
15. Altay 16 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Ümraniye 15 30
3. Erzurumspor 14 28
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. İstanbulspor 15 23
7. Kocaelispor 15 23
8. Gençlerbirliği 15 23
9. Samsunspor 14 22
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 15 18
15. Manisa FK 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 15 27
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 16 21
9. Brentford 16 20
10. Brighton 15 20
11. Leicester City 15 19
12. Aston Villa 16 19
13. Everton 15 18
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 16 16
16. Southampton 16 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 16 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 15 23
9. Espanyol 17 23
10. Athletic Bilbao 17 21
11. Osasuna 16 21
12. Mallorca 17 20
13. Celta de Vigo 17 17
14. Villarreal 15 16
15. Granada 15 15
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Getafe 17 12
19. Cádiz 16 12
20. Levante 17 8