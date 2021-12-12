Diyarbakır’da “Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı” gençlerin gözdesi olacak

Diyarbakır’ın Dicle ilçesindeki Kralkızı Barajı gölü kıyısında inşa edilen “Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı”nda çalışmalar sürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlere spor, kültür ve sosyal alanlar oluşturmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vali Münir Karaloğlu, Dicle ilçesindeki Kralkızı Barajı gölü kıyısında Büyükşehir Belediyesince yapımı süren “Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı”nda çalışmaları inceleyerek, sahada devam eden inşaat çalışmaları hakkında teknik ekipten bilgi aldı. Çalışmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, Diyarbakır’ın 17 ilçesinin tamamında gençlikle ilgili, sporla ilgili yatırımları olduğunu, 2022 yılının Diyarbakır’da tam manasıyla bir gençlik yılı olacağını ifade etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasında 17 ilçede gençlik hizmetleri ve spor alt yapısındaki eksikliklerin tamamlanması için protokol yaptıklarını belirten Vali Karaloğlu, “Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı projesinin yüzde 75 kaynağını Gençlik ve Spor Bakanlığı, yüzde 25 kaynağı da Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edildi. Daha önceden atıl durumda olan alanın Dicle Barajı ve Kralkızı Barajı manzaralı olacak şekilde gençlere hizmet vermek üzere inşa edildi” dedi.

“Burası doğuyla batının, kuzeyle güneyin buluşma noktası olacak”

Kampın Türkiye’nin en güzel gençlik kamplarından biri olacağını aktaran Vali Karaloğlu, “İnşallah burası bittiğinde bu 180 dönümlük arazi üzerinde sosyal donatılarıyla belki Türkiye’nin en güzel gençlik kamplarından birisini yapacağız. Burada sadece Diyarbakırlı gençler gelmeyecek arkadaşlar hem Diyarbakır’dan hem çevre illerden hem de Türkiye’nin tamamından gençler gelecekler burada kaynaşacaklar, tanış olacaklar. İnşallah burası gerçekten doğuyla batının, kuzeyle güneyin buluşma noktası olacak. 270 gencin aynı anda kamp yapabileceği bir tesis yapıyoruz. Spor alanları, futbol, basketbol, voleybol sahaları, ormanlık alan içerisinde paintball sahası, yüzme havuzu, aquapark, zipline, macera parkı, okçuluk gibi birçok aktivitelerin yapılabilecektir” diye konuştu.

"Gençlerimiz zamanlarını daha kaliteli geçirebilecekler”

Tesisin gençlerin gözdesi olacağını ifade eden Vali Karaloğlu, “Bittiğinde gerçekten gençlerimizin severek geldiği, severek kamp yaptığı burada kendilerini hem sanatta, kültürde, sporda geliştirebilecekleri güzel bir alan ortaya çıkmış olacak. Diyarbakır’ın 17 ilçesinin tamamında gençlikle ilgili sporla ilgili yatırımlarımız var. 2022 Diyarbakır’da tam manasıyla bir gençlik yılı olacak. Bu yatırımlar bittiğinde Diyarbakır’ımızda gençlerimizin inşallah zamanlarını daha kaliteli geçirebilecekleri, onları daha iyi yetiştirebileceğiniz altyapıya kavuşmuş olacaklar. Projede emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na Diyarbakır halkı adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca hazırlanan proje kapsamında Dicle ilçesindeki Kralkızı Baraj gölü kıyısında Devlet Su İşleri’ne ait tek katlı 17 lojmanının bulunduğu 180 dönümlük alanda mevcut yapılar yatakhane ve idari binalara dönüştürülüyor. Engelsiz yaşam anlayışıyla hazırlanan projedeki yapılarda engelli gençler tüm etkinliklere kolayca erişebilecek. Büyükşehir Belediyesi, kampı Haziran 2022’de tamamlayarak gençlerin hizmetine sunmayı planlıyor.