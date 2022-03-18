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Diyarbakır’da şehitlere vefa örneği, 1976’da şehit düşen askerlerin anıtı restore edildi

Diyarbakır’da 26 Kasım 1976 tarihinde Van’ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen depremde görevlendirilen ve 27 Aralık 1976 tarihinde görev yerleri olan Diyarbakır İl Jandarma Hava Grup Komutanlığı’na dönerken kent merkezinin 25 kilometre doğusunda bulunan kırsal Bağpınar Mahallesi’nde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit düşen askerlerin anısına yapılan anıt, restorasyon çalışmalarının ardından düzenlenen törende açılışı yapıldı.

Haberde İnsan 18.03.2022, 19:58
Diyarbakır’da şehitlere vefa örneği, 1976’da şehit düşen askerlerin anıtı restore edildi

Diyarbakır’da 26 Kasım 1976 tarihinde Van’ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen depremde görevlendirilen ve 27 Aralık 1976 tarihinde görev yerleri olan Diyarbakır İl Jandarma Hava Grup Komutanlığı’na dönerken kent merkezinin 25 kilometre doğusunda bulunan kırsal Bağpınar Mahallesi’nde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit düşen askerlerin anısına yapılan anıt, restorasyon çalışmalarının ardından düzenlenen törende açılışı yapıldı.

Şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası törende konuşan Vali Münir Karaloğlu,18 Mart Çanakkale Zaferimizin 107’nci yılını kutladıklarını hatırlatarak, “Bugün aynı zamanda şehitleri anma günü. Bu toprakları bize vatan kılan, bu toprakları vatan tutmamız için canını feda eden bütün şehitlerimizi anma günü. Rabbim şehitlerimize rahmet etsin. Onların yolundan, ışığından bizi ayırmasın inşallah. Millet olarak şehitlerimize vefa borcumuz var. Biz de şu anda önünde durduğumuz anıtta bu milletin şehidine, vefasının bir örneğidir” dedi.

“Devletimiz, milletimizin başına bir şey geldiğinde kurumlarıyla seferberdir”

Van Çaldıran’dan dönerken helikopterlerinin kaza kırıma uğraması sonucu askerlerin şehit olduğunu belirten Vali Karaloğlu, “Türkiye’nin yaşadığı en acı depremlerden bir tanesi Van Çaldıran’da yaşanmış. 3 bin 840 vatandaşımızı kaybetmişiz. 2011 depreminde hem paşam hem ben Van’daydık. Biz dermemi yaşadık. Depremin ne olduğunu iyi biliyoruz. İşte o gün de devletimiz, milletimizin başına bir felaket geldiğinde bütün kurumlarıyla milletin acısını dindirmek, milletin yarasını sarmak üzere bütün imkanlarını seferber etmiştir. Millet olmanın, devlet olmanın gereği budur. O gün de 1976’da da o günlü devlet imkânlarıyla jandarma teşkilatımız Diyarbakır’daki unsurlarını Van Çaldıran’a milletin yarasını sarsın, acısını dindirsin diye jandarma teşkilatının helikopterini ve unsurlarını göndermiştir” diye konuştu.

Orada görevlerini tamamlayan askerlerin üslerine dönerken bu bölgede kaza kırıma uğradığını aktaran Vali Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“4 rütbeli askerimiz şehit oldu, Rabbim onlara rahmet etsin, onlar bu millet için canlarını feda etti. Bu milletin acısını dindirmek için yoldayken canlarını feda ettiler. Burada onların adına bir anıt yapılmış, Allah yapanlardan, koruyanlardan razı olsun. Zaman içerisinde açık arazide deforme olmuştu. O gün yapanlar nasıl vefalarını gösterdiyse bugün bize düşen de deforme anıtı tekrar yenilemekti. Kaymakamımız, belediye başkan vekilimiz bu anıtı yeniledi. Bugün şehitler günü münasebetiyle buradayız. Burada ruhlarına Fatihalar okuyoruz, onların sayesinde bütün şehitlerimize rahmet etsin, rabim bizi şehitlerimizin yolundan ayırmasın. Rabim birliğimizi beraberliğimizi bozmasın.”

“Canını vatan, toprak, namus için verene şehit denir”

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi ise, bir insanın en değerli varlığı canı olduğunu dile getirerek, “Ama canını gözünü kırpmadan vatan için toprak için, namus için ve değerleri için veren kişiye şehit denir. Burada bu uğurda memleket uğrunda, insanlık uğrunda şehit olan 4 askerimizin anıtının önünde duruyoruz. Aslında şehitlerimizin bu anıtlara ihtiyaçları yok. Ama bizim onların ruhunu anlamamız için onların vatan için verdikleri bedeli anlayabilmemiz için bu anıtlara çok ihtiyacımız var. Onları, fedakarlıklarını hatırlamamız ve onların yollarından gitmemiz adına bu anıtları yaşatmamız gerekiyor. Ruhları şad olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından şehitlerin anısına karanfil bırakılırken, Diyarbakır İl Jandarma Hava Grup Komutanlığı’na bağlı 2’si Atak 3 helikopter şehitler anıtının üstünden selamlama geçişi yapmasıyla tören son buldu.

Sur ilçesine bağlı Bağpınar Mahallesi’ndeki anıttın açılış töreninde Vali Münir Karaloğlu’nun yanı sıra 7’inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Dr. Fuat Güney, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, Diyarbakır Hava Gurup Komutan Vekili Pilot Albay İsmet Baştuğ, Sur İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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