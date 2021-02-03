Diyarbakır’da polisler çocuklarla kar topu oynadı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde trafik polisleri, çocukların isteğini kırmayarak birlikte kar topu oynadı.

Ergani ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeni ile trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışan trafik polisleri, çocukların kar topu oynama teklifini geri çevirmedi. Çocuklar, ellerine aldıkları karı yuvarlayıp polis ekiplerine attı, polisler de karşılık verdi. Oyundan sonra çocukları evlerine gönderen polisler görevlerine kaldıkları yerden devam ederken, bu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.