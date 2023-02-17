Diyarbakır’da kurulan çadır kentte yaşam devam ediyor

Diyarbakır’da kurulan çadır kentte depremde evi yıkılan ve hasar gören vatandaşlar yaşamlarına devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralar sarılmaya devam ediyor. Oluşan depremlerde 11 ilde yıkım gerçekleşmiş birçok il ise depremi hissetmişti. Diyarbakır’da depremde evi yıkılan ve evi ağır hasarlı olan vatandaşlar çadır kentlerde yaşamlarına devam ediyor. Kentin birçok noktasında kurulan çadır kentlerde, vatandaşlara yardımlar ulaştırılıyor. AFAD öncülüğünde kurulan çadır kentte kalan vatandaşlar, günlük hayatlarına devam ediyor.

“Günler geçmiyor, depremden dolayı psikolojimiz bozuldu”

Depremden sonra evlerinden çıktığını söyleyen Mehmet Sami Batki, depremden ötürü korktuklarını kaydetti. Batki, "Burada sıraya giriyoruz yemeğimizi yiyoruz. Günler geçmiyor, depremden dolayı psikolojimiz bozuldu. Allah’a şükürler olsun burada kalıyoruz, yemek yiyoruz hayata devam etmeye çalışıyoruz” dedi.