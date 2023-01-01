Diyarbakır’da iç ısıtan görüntü: Başını sokak köpeğine yaslayarak uyudu

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde sabah bir sokak köpeğine başını yaslayarak uyuyan vatandaş, yoldan geçenlerin dikkatini çekti. İç ısıtan o görüntüler kameralara yansıdı.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Anıt Park’ta sabah köpeklerle birlikte uyuyan Kadri Aydoğmuş’un sokak hayvanları ile olan arkadaşlığı görenleri şaşırtıyor. Başını köpeğe yaslayıp uyuyan Aydoğmuş, etrafını çevreleyen köpeklerin kendisini koruduğunu söyledi. Sokak köpeklerinin en iyi dostu olduğunu ifade eden Aydoğmuş, “Köpekler ısırmıyor. Onlara karışılmadığı müddetçe ısırmazlar. Sabahtan beri yanlarında yatıyordum. Hepsi beni korumaya almış. Böylelikle kimse yanıma yaklaşamıyor. Onlar en iyi dostlarım, Allah’ın sessiz kullarıdır. Onlara karışmazsan hiçbiri sana ellemez. Eğer saldırgan olsalardı sabahtan bu yana onlarla birlikte uyumazdım. Diyarbakır halkından tek ricam, kış aylarında akşamları arta kalan yemekleri lütfen sokak hayvanlarına versinler. Sokak hayvanları zaten kış aylarında yemek bulma sıkıntısı yaşıyor” dedi.