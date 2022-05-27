Diyarbakır’da “Fetih Yürüyüşü” gerçekleştirildi

Diyarbakır’ın Fethi’nin 1383. yılı dolayısıyla Fetih Camisi’nden, şehit olan sahabelerin kabrinin bulunduğu Hazreti Süleyman Camisi’ne kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin “Fetih Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Vali Ali İhsan Su, milletvekilleri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar İslam ordusunun karargahını kurduğu Dicle Üniversitesi kampüsündeki Fetih Camisi’nde “Fetih Yürüyüşü” dolayısıyla bir araya geldi.

Tekbir ve salavatlarla, fetihte şehit olan sahabelerin medfun olduğu İçkale’deki Hazreti Süleyman Camisi’ne kadar gerçekleştirilen yürüyüşte, gençler bayrak ve meşalelerle kortej oluşturdu. Hazreti Süleyman Camisi’nde kılınan sabah namazının ardından şehit sahabeler için Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, günün anlam ve önemi üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Etkinlik, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu’nun yaptığı duanın ardından AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Vali Ali İhsan Su ve AK Parti Diyarbakır milletvekili Mehdi Eker’in katılımcılara yaptığı çorba ikramı ile sona erdi.

Etkinliğe, AK Parti Diyarbakır milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın katıldı.

Mevlüt okutuldu

Cuma namazı öncesi ise, Ulu Cami’de “Fetih Haftası” dolaysıyla Mevlit okutuldu, ilahiler seslendirildi. Programda, İl Müftüsü İmamoğlu, Diyarbakır’ın Fethi’ni vatandaşlarla anlattı, kentin İslam tarihindeki önemine dikkati çekti.