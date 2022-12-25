Diyarbakır’da evliliğe adım atan çift, 5 bin yıllık burçlarda mutluluğa imza attı

Restorasyonla dirilen UNESCO’nun Kültür Mirası Listesinde yer alan Diyarbakır Surlarının "Yedikardeş" ve "Nur burçları" evlendirme merkezi olarak hizmete sunuldu. İlk kez nikah gerçekleşen tarihi dokuda genç çift, mutluluğa imza attı.

Binlerce yıllık geçmişi ve onlarca medeniyetin izini taşıyarak günümüze kadar ulaşan, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesinde yer alan ve dünyanın en uzun ikinci surları olarak bilinen Diyarbakır Surları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları sonrası dirilerek bir ilke imza attı. Sur İlçe Belediyesi, restorasyonu tamamlanan Yedikardeş ve Nur burçlarını evlendirme merkezi olarak hizmete sundu. Sur Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Asım Solak, Nurullah ve Tülay Mutlu çiftinin ilk nikahını kıydı.

Nikah sonrası açıklamalarda bulunan Kaymakam Solak, çiftin nikahına tarihin şahitlik ettiğini söyledi. Kaymakam Solak, "‘Surlarda Diriliş’ mottosuyla başlatılan Diyarbakır Surlarındaki restorasyon çalışmaları son hızıyla Kültür Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyemizce devam etmektedir. Diyarbakır burçlarının bir bölümü restorasyonu tamamlandı. Bunlardan biri Yedikardeş ve Nur burcumuz. Restorasyonu tamamlanan bu burçları, Sur Belediyesi olarak evlendirme merkezi olarak kullanacağız. Bugün ilk nikahımızla merkezin açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz" dedi.

"Nikah kıymak isteyen Diyarbakırlıları bu tarihi mekanda nikahlarını kıymak için bekliyoruz" diyen Kaymakam Solak, "Çiftler için avantajlarından biri tarihi bir mekana gerek gerek görselliği, gerek fotoğraf çekimi anlamında stüdyo anlamında bir kazanım olacak. Hem de tarihi binlerce yıllık bir mekanda nikahlarını kıymış olacaklar. Çiftler için bu tür avantajları olacak. Bu taşlar, bu surlar şahitlik etmiş oluyor. Sadece ilçemizden değil, ilin her yerinden belediyemize başvurduktan sonra gerekli evrakların hazırlanmasının ardından burada nikahlarını kıyabilirler" ifadelerine yer verdi.

Hayatını birleştiren çiftlerden Nurullah Mutlu, tarihin şahitlik edip surların dibinde nikahının kıyılmasının kendisi açısından çok sevindirici olduğunu kaydetti.

Tülay Mutlu ise, burçlarda nikahının kıyılmasının kendisi için çok anlamlı olduğunu aktararak, nikahının surlarda kıyılacağından habersiz olduğunu ve kendini özel hissettiğini belirtti. Mutlu, "Bundan sonra da hep böyle özel ve güzel günlerimizin olmasını diliyorum. Bunun bize şans getireceğine inanıyoruz. Surlar, bizim için daha anlamlı bir hal aldı, İnşallah evliliğimiz, kadim bir evlilik, kadim bir yaşantı olur" ifadelerini kullandı.