Diyarbakır’da eller semaya yağmur duası için kalktı

Son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle bütün illerde olduğu gibi Diyarbakır’da da cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.

Yağışların giderek azalması büyük bir kuraklık tehdidi oluştururken, Diyanet İşleri Başkanlığınca cuma namazı sonrası tüm camilerde yağmur duası yapıldı. Diyarbakır merkez ve ilçelerdeki tüm camilerde korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde cuma namazı kılınırken, Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami’de vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp yağmurun yağması için dua etti.

"Suyu kullanırken bilinçli davranalım"

Diyarbakır Ulu Cami imam hatibi Osman Yağmur, hutbede, "Son zamanların en kurak yılını yaşadığımız bugünlerde ülkemizde suya ve yağmura ihtiyaç duyulmaktadır. Suyumuz toprağın derinliklerine çekilip gitse, onu bize Rabbimizden başka hiç kimse geri getiremez. Bugün yeryüzünde bir damla berrak ve tatlı suyun hasretiyle yaşayan milyonlarca insan varken, bize düşen sonsuz şükretmektir. Bizi yediren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah’a hamdolsun. Şükrümüzün gereği olarak, nimetin kıymetini bilelim, suyu kullanırken bilinçli davranalım. İhtiyacımızdan fazla su tüketerek geleceğimizi tehlikeye atmayalım" dedi.

Verilen hutbe ve kılınan namazın ardından vatandaşlar toplu halde ellerini semaya kaldırıp yağmur yağması için dua etti.

Yağmur duasının ardından konuşan Aydın Hülaki isimli vatandaş, kuraklık nedeniyle yağmurun yağmadığını belirterek, “Ellerimizi semaya kaldırdık yağmur yağması için dua ettik. Allah inşallah dualarımızı kabul eyler ve yağmur yağar" diye konuştu.