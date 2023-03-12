Diyarbakır’da depremzede çocuklar travmalarını müzik eşliğinde atlatıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır’da kurulan çadır kentteki çocuklar, deprem travmasını müzik eşliğinde çeşitli oyunlar oynayarak atlatıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük depremin ardından Diyarbakır’da evleri hasar gören vatandaşlar, Silvan Karayolu üzerine kurulan çadır kentte depremin travmasını atlatmaya çalışıyor.

Çadır kentte görevli AFAD ve Kızılay gönüllüleri, çocuklarla müzik eşliğinde eğlenerek çeşitli oyunlar oynadı ve yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirdi.

AFAD gönüllüsü Leyla Nur Baykal, çocukların daha kaliteli vakit geçirmesi için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. Depremzede çocukların yaşadıkları travmayı atlatmaları için çaba sarf ettiklerini dile getiren Baykal, "Depremzede çocuklar için bir nebze de olsa katkıda bulunmak için çadır kente onları eğlendirmeye geldik. Çocukların deprem travmasını atlatması için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bunlar içerisinde yüz boyama, oyun oynama, müzik eşliğinde halay çekme, paketlemeler yapma gibi aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Çocukların yüz ifadelerindeki mutluluğun tarifi yok. Yüzlerindeki tebessüm çok farklı bir durumdur. İşi olmayan herkesin gelip burada depremzedelerle vakit geçirmesini istiyorum" dedi.