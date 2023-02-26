Diyarbakır’da depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Diyarbakır’da depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin hissedildiği Diyarbakır’daki Alimler ve Medreseler Birliğinin öncülüğünde yüzlerce vatandaş, başta deprem bölgeleri olmak üzere birçok ilde toplu dua, istiğfar ve gıyabi cenaze namazı programları düzenledi. Diyarbakır’daki program da Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda gerçekleşti. Seccadeleriyle parka gelen 7’den 70’e her yaştan vatandaş, önce depremde vefat edenler için okunan Yasin-i Şerif’i dinledi. Ardından Alimler ve Medreseler Birliği üyesi Abdulkuddüs Yalçın’ın imamlığında önce öğle namazı, ardından gıyabi cenaze namazı eda edildi.

Programa katılan Alimler ve Medreseler Birliği Yönetim Kurulu üyelerinden Remzi Uçar, depremden dolayı dua edip, namaz kılarak Allah’a sığınacaklarını kaydetti. Uçar, “Burada ilk olarak Kur’an-ı Kerim ve Yasin Suresi okundu, ardından öğle namazı kılındı. Sonrasında dua okunarak ülkemizdeki depremin durması için Rabbimize sığınacağız. Rabbimiz inşallah bu vesileyle bu sıkıntıları ülkemizin üzerinden kaldıracak. Hayatını kaybedenler için de gıyabi cenaze namazı kılacağız” dedi.