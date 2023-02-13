Diyarbakır’da çadır kent havadan görüntülendi

Diyarbakır’da ’asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremin 8’inci gününde enkaz çalışmaları devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) şehirde çadır kent kurulumu devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin 8’inci gününde, Diyarbakır’da enkaz çalışmaları aralıksız devam ediyor. ’Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremde etkilenen vatandaşların dışarıda kalmaması için, bakanlıklara bağlı birimler koordinesinde 8’inci çadır kent kuruluyor. Şehrin 8 farklı noktasında kurulan çadır kentlerden biri de Silvan yolu üzerinde kuruldu. TSK tarafından çadır kent kurulumunun bir kısmının tamamlanması üzerine, şehirde depremden etkilenen vatandaşların mağduriyeti gideriliyor.

2 bin 200 çadırın kurulacağı alanda aşamalarda sona doğru geldi. Yapımı devam eden çadır kentin bini tamamlanmış olup, bugün veya yarın vatandaşların hizmetine açılacağı belirtildi.