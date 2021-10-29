Diyarbakır’da bir dönerci Cumhuriyetin 98. yılına özel indirim yaptı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir dönerci Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yılına özel indirim yaptı. Döner salonuna gelen müşterilere, iki döner alana bir döner bedava, bir döner alana ayran bedava şeklinde kampanyalı satış yapıldı.

Cumhuriyetin 98. yılına özel olarak vatandaşlara güzel bir jest için böyle bir kampanya yaptıklarını belirten Ahmet Aydın, ”Bugünün özel olmasından ve Cumhuriyetimizin 98. yılına özel böyle bir kampanya başlattık. Kampanyamız, iki döner alana bir döner bedava, bir döner alana ayran bedava şeklinde. Bugünün anlam ve önemi için vatandaşlarımıza böyle bir jest yapmak istedik. Tüm vatandaşlarımızı döner salonumuza bekliyoruz” şeklinde konuştu.