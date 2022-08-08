Diyarbakır’da ailelerin HDP önündeki evlat mücadelesi devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 70’nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 70’nci gününe girdi. 8 yıl önce 23 yaşındayken kızı Hatun Çiçek’in dağa kaçırıldığını ileri sürerek oturma eylemine katılan Nihan Çiçek, (57) kızının hasretiyle yandığını söyledi. Bir an önce kızına kavuşmak istediğini ifade eden anne Çiçek, “Dünya malı bana verseler de kızımı istiyorum. Onlarda biraz Allah korkusu olsaydı çocuklarımızı gönderirlerdi. Kızımın orada yaralı olduğunu biliyorum, onu göndersinler başkada hiçbir şey istemiyorum. Kim kızımı göndermeye sebep olduysa onları da Allah’a havale ediyorum” dedi.