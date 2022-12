Diyarbakır semalarına on bin güvercin bırakıldı

Diyarbakır’da aralarında kente has güvercinlerin de olduğu yaklaşık on bin güvercin, tarihi On Gözlü Köprü’den gökyüzüne bırakıldı.

Diyarbakır’da yaklaşık 500 güvercin besleyicisi, kente has 21 cins güvercinin de aralarında olduğu yaklaşık on bin güvercini kutularda ve kafeslerinde merkez Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü’ye getirdi. Kuşseverler, geri sayımla on bin güvercini yeni yıl dilekleriyle gökyüzüne bıraktı.

Güvercin oteli ve derneği sorumlusu Mehmet Batmaz, 30 yıldır güvercinlerle uğraştığını söyledi. Diyarbakır güvercinlerini severek beslediğini ifade eden Batmaz, “Severek de insanlara tanıtıyorum. Bizim burada yaptığımız etkinliğin amacı, yeni yıla daha güzel bir şekilde, daha huzurlu, barışın ve yeşilliğin bol olduğu bir şekilde girmek için geldik” dedi.

"Bunları nerede bırakırsanız bırakın kendi evine gider"

“Bunlar ‘boran’ diye adlandırdığımız güvercinlerdir” diyen Batmaz, “Bu güvercinler yönünü hiçbir zaman kaybetmez, evine çok sadıktırlar. Bunları nerede bırakırsanız bırakın kendi evine gider. Kesinlikle kaybolmazlar, güçlü ve Diyarbakır’a ait bir cinstir. Şu an on bine yakın Diyarbakır güvercini bırakacağız. Diyarbakır‘a ait de 21 çeşit güvercinimiz var. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Hepsi de yüksek uçucudur, yıldızlar gibidirler” dedi.