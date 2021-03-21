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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi baharı ’Küçede Sanat Var’ etkinliğiyle Dicle Vadisinde karşıladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kültür-sanat takvimi programında yer alan ve her hafta pazar günü farklı bir mekanda vatandaşlara müzik ziyafeti sunan ’Küçede Sanat Var’ etkinliğiyle vatandaşlar baharı Dicle Vadisinde halaylarla karşıladı.

Haberde İnsan 21.03.2021, 16:29
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi baharı ’Küçede Sanat Var’ etkinliğiyle Dicle Vadisinde karşıladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kültür-sanat takvimi programında yer alan ve her hafta pazar günü farklı bir mekanda vatandaşlara müzik ziyafeti sunan ’Küçede Sanat Var’ etkinliğiyle vatandaşlar baharı Dicle Vadisinde halaylarla karşıladı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun talimatları ile Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından her hafta pazar günü farklı adres ve mekanda vatandaşlara müzik ziyafeti sunan ’Küçede Sanat Var’ etkinliği, baharı tarihi Dicle Vadisinde Kırklar Dağı ve On Gözlü Köprü manzarasıyla karşıladı. Açık havada yapılan canlı müzik etkinliğine vatandaşlar halay çekip şarkılara eşlik etti.

Türkçe, Kürtçe ve Zazaca şarkılarla halaylar çekildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kent Konservatuvarı sanatçılarının sahne aldığı ve müzikseverlerin yoğun ilgili gösterdiği etkinliğe Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Türkçe, Kürtçe ve Zazaca şarkılar söylenen etkinlikte Bedri Ayseli ve Nilüfer Akbal gibi ünlü sanatçılar da sahnede yerini aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik, baharı On Gözlü Köprü ve Kırklar Dağı gibi tarihi bir mekanda karşılamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Çelik, "Bugün günlerden 21 Mart Pazar, 6 ay süreçte mahalle ve sokaklarda yaptığımız, ‘Küçede Sanat Var’ etkinliğini bugün On Gözlü Köprü yanında Dicle Vadisinde gerçekleştiriyoruz. Sanatçılarımız ve halkımızla birlikte baharı karşılamış olduk. Ateşler yakıldı, halaylarla Kürtçe, Zazaca gibi çeşitli dillerde şarkılar söylediler, sürpriz sanatçılarımız oldu, Nilüfer Akbal, Bedri Ayseli gibi sanatçılarımız sahne aldı. Güzel bir şekilde baharı karşılamış olduk. Diyarbakır’da baharı On Gözlü Köprü ve Kırklar Dağı gibi tarihi bir mekanda karşılamış olmak çok güzel ve mutluluk verici bir durum. ’Küçede Sanat Var’ etkinliğimiz, önümüzdeki haftalarda devam edecek, merkez ilçeleri bitirdik, tek tek diğer ilçelerimize gideceğiz. Her hafta pazar günü etkinliğimizi yapacağız" dedi.

Vatandaşlar memnun ayrıldı

Etkinliğe katılan Ayşegül Pakdemir isimli vatandaş, Diyarbakır’ı çok sevdiğini, böyle bir programın olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Helin Oral ise Nevruz’u güzel bir şekilde kutladıklarını belirterek, "Çok beğendim, çok önemli bir şeydi Nevruz Bayramı, genel olarak kutlandı herkesin beraber kutlayacağı bir bayramdı. Kurallara uyarak geldik, çok güzel geçti" diye konuştu.
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