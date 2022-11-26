Diyarbakır annelerinin eylemi bin 181’inci gününde devam ediyor

Çocuklarının PKK terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin oturma eylemi bin 181’inci gününde kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde terör örgütü PKK mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri sürerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan

ailelerin evlat nöbeti bin 181 gündür sürerken, evladı Yusuf’un 2014’te 17 yaşındayken Siirt’in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden Nurettin Ödümlü çocuğuna teslim olması çağrısında bulundu. Ödümlü, “Ben köy koruyucusu ve muhtar olduğum için HDP ve PKK’yı sevmediğimden evladımı kaçırıp götürdüler. 4 yıldır buradayım, evladımı bekliyorum. Onu almadan peşlerini bırakmayacağım. Yusuf oğlum seni çok özledim gel, bizi ortada bıraktın. Bize sahip çıkacaktın delikanlı gibi ama düşmanların elinde bıraktın gittin” dedi.