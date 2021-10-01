Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş Edirne’de

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlamaları kapsamında Edirne’ye gelen İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından karşılandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle ismini her duyduğunda yüreğinin kıpırdadığı Edirne şehrinde olduklarını söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ilk ziyaretini Edirne Valisi Ekrem Canalp’a gerçekleştirdi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında kente gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne Valisi Ekrem Canalp’ı ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Erbaş, burada yaptığı açıklamada Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın hayırlı olmasını diledi.

"Edirne’de bulunmaktan mutluluk duyuyorum"

Çok sevdiği ve adını her duyduğunda yüreğini kıpırdatan Edirne’de bulunmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Erbaş, "İstanbul’un fethinin organize edildiği güzel şehrimiz, payitaht olmuş güzel şehrimiz Edirne’de Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın açılışını yapacağız. Selimiye Camisi’nin revakları arasında ve yine Selimiye Camisi’nde hafızlık merasimi yapacağız. Bundan iki yıl önce Edirne’de yapmış olduğumuz hafızlık merasiminin, iki sene sonra yine büyük bir başarı gösteren Kur-an kurslarımızdaki hafızlarımızın icazet merasimi gerçekten bizi çok mutlu ediyor" dedi.

’Edirne camileri’ deyince bir dünya eseri olan, mimarlık tarihinin adeta öncü ismi olan Edirne Selimiye Camii’nin akla geldiğini söyleyen Prof. Dr. Erbaş, "Üç Şerefeli ve Eski Cami ve benzeri çok güzel camilerimiz var. Bununla ilgili bir sempozyum düzenledik. Bu açıdan inşallah iki günlük bir ziyaret ve çalışmalarımız Edirne’miz için, insanlık için hayırlara vesile olur diyorum" ifadelerine yer verdi.

Erbaş’ı makamında ağırlayan Edirne Valisi ve beraberindeki heyet, görüşme sonrası Selimiye Camii’nde gerçekleştirilecek programa geçti.