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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde Larnaka Büyük Camii’ne düzenlenen saldırıyı kınayarak, “Mabetlere ve kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutum asla kabul edilemez” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde Larnaka Büyük Camii’ne düzenlenen saldırıyı kınayarak, “Mabetlere ve kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutum asla kabul edilemez” dedi.
Haberde İnsan 06.12.2021, 14:58
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde Larnaka Büyük Camii’ne düzenlenen saldırıyı kınayarak, “Mabetlere ve kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutum asla kabul edilemez” dedi.