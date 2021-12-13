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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Eskişehir’de

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yunus Emre’nin kabrini ziyaret etti.

Haberde İnsan 13.12.2021, 16:27
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Eskişehir’de

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yunus Emre’nin kabrini ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Vefatının 700. Yılında 700 Hatim ile Yunus Emre’yi Anma Programı" dolayısıyla Mihalıççık ilçesine geldi. Burada öğle namazını cemaat eşliğinde kılan ve Yunus Emre’nin kabirlerini ziyaret edip dua eden Erbaş’a Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız AKP Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak Eskişehir, Ak Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile İl Müftüsü Bekir Gerek ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

“Yunus Emre’ye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var”

Daha sonra düzenlenen programda geçildi. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, yaptığı konuşmada, Yunus Emre’nin birleştirici etkisine değindi. Vali Erol Ayyıldız, “Yaşadığı çağdan günümüze kadar sevgi bağı ile bütün insanlığa birlik, kardeşlik çağrısı yapan Yunus Emre’ye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Onun ‘Sevelim sevilelim’ felsefesinin gelecek yüzyıllarda daha da anlam kazanacağına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ‘Sevdiğimi söylemezsem, sevmek derdi beni boğar’ diyen Yunus misali bizler de ona ve size olan sevgimizi dillendiriyor, gönül dünyamıza katmış olduğu tüm iyilikler ve güzellikler sebebi ile saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.

“Eskişehir ilinin rahmet kapılarından birisi de Yunus Emre”

Vali Erol Ayyıldız’dan sonra konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yunus Emre’nin Eskişehir ili için önemine değindi. Yunus Emre’nin merhamet çağrısına günümüzde duyulan ihtiyaca değinen Prof. Dr. Ali Erbaş, “Yunus Emre’nin diyarında bulunmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyor. Hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah’ın rahmeti, mağfireti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Yunus Emre Hazretleri’nin ilk kabre konulduğu yerden taşınırken nasıl bir rahmet yağmış, şimdi aynısını yaşayacağız öyle gözüküyor. Bu da bize gösteriyor ki, Eskişehir ilimizin, bu güzel beldemizin rahmet kapılarından birisi de Yunus Emre, hatta birincisi. Eskişehir için büyük bir rahmet kapısıdır. Cenabı Hak bu toprakları rahmetinden mahrum bırakmasın inşallah. Yunus Emre Hazretleri gönüllerimizin doktorluğunu sadece yaşadığı dönem de değil, bugünde yapmaktadır, gelecekte de o gönül doktorluğunu yapmaya devam edecektir inşallah. Yunus Emre bugünün de edibi, ozanı yarının da edibi, ozanı olarak devam edecektir bizim gönlümüzde. Şiddetin dünya çapında çok yayıldığı asrımızda O’nun bu merhamet çağrısına ne kadar da ihtiyacımız var. 700’üncü vefat yıldönümünde Yunus Emre’mizi, Anadolu’yu irfan yuvası haline getiren Büyük Yunus Emre’mizi hayırla, rahmetle yâd ediyorum, hepinizi tekrar en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum” diye konuşarak düşüncelerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından görevli imamlar ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimler için dua etti. Duaya, alanda bulunan çok sayıda vatandaş ‘âmin’ dedi. Edilen duaların ardından Prof. Dr. Ali Erbaş, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve İl Müftüsü Bekir Gerek, vatandaşlara Yunus Aşı dağıttı.

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