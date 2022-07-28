Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Şırnak’a ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli temaslar çerçevesinde Şırnak Valisi ve belediye başkanıyla bir araya geldi.

Şırnak Valiliği ziyaretinde Vali Osman Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Erbaş, Şırnak’ta çeşitli temaslarda bulunmak üzere bulunduğunu, Cumartesi günü gerçekleşecek Cudi Festivali davetine icabet ettiklerini söyledi. Erbaş, “Bizim il buluşmaları çalışmalarımız oluyor. Şu ana kadar 41 ilimizi tamamladık. 41 ilimizde vatandaşlarımıza her alanda ulaşmaya gayret ediyoruz. İnşallah güzel bir faaliyet olur, hem güzel bir buluşma olur. 40 yıl önce yapılmakta olan Cudi Dağı Hz. Nuh’u anma merasimi diyebiliriz. Hz. Nuh’un gemisinin Cudi Dağ’ına inmiş olduğu ve bunu Kur’an’la, duayla anacağız. Hayırlara vesile olur inşallah” dedi.

Şırnak Valisi Osman Bilgin ise, “Diyanet İşleri Başkanımızı Cudi Dağı Festivali’ne davet ettiğimizde gerçekten kadirşinas ilgi göstererek, ilimize teşrif ettiler. Hafta sonu düzenleyeceğimiz Cudi Dağı Festivali hem yeniden doğuşu simgeleyen, aynı zamanda medeniyetlerin dirilişini simgeleyen; özellikle İslam dini için çok ayrı bir önemi var. Cudi Dağı ilahi dinler içinde önemlidir. Hz. Nuh’u anmak ve hem orada vatandaşların özlemini gidermek açısından önemli bir buluşma olacak" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve beraberindeki heyet daha sonra Şırnak Belediyesini ziyaret etti.