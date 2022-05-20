Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan ‘aile’ uyarısı: “Ailemizden gittikçe uzaklaşıyoruz”

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Amasya’daki tarihi Sultan II. Bayezid Camii’nde hutbe okudu ve cuma namazı kıldırdı.

Dijital dünyanın baş döndürücü hızla geliştiği bu dönemde yeni mecranın pek çok imkânından yararlanıldığını ancak bir yandan da özendirdiği hayat tarzının haz, hırs, tüketim ve bireyselleşme üzerine kurgulandığına şahit olunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ali Erbaş, “Maalesef bu durumdan aile yapımız da derinden etkileniyor. Kimi zaman en yakın dostumuz telefon ekranları, internet mecraları oluyor. Rahmet, sekînet ve muhabbet vesilesi ailemizden ilgiyi, sevgiyi ve muhabbeti esirgiyoruz” diye konuştu.

İslam’ın meşru bir nikâh ile aile yuvası kurulmasını emrettiğini işaret eden Ali Erbaş, “Aile hayatımızı adalet, merhamet, sevgi, saygı, güven gibi değerler üzerine bina etmemizi öğütlemektedir. İslam, gayrı meşru ilişkilere, hayâsızlığa, iffetsizliğe ve çirkinliğe sevk eden davranışlara ise asla izin vermez. Meşru bir nikâha dayanmayan hiçbir İslam birlikteliği kabul etmez” şeklinde konuştu.

Ailenin bir tercih değil fıtri bir ihtiyaç olduğuna değinen Erbaş, “Aile kurmak ve aile olmak Hz. Âdem’den bu yana Peygamberlerin (Aleyhisselatü vesselam) sünnetidir. Aile kurumunun yerine ikame edilecek hiçbir sosyal yapı yoktur. Algıların gerçeğe galip geldiği ve insanlığın fıtrata aykırı dönüşümlere zorlandığı günümüzde bize düşen, dijital dünyanın olumsuzlukları karşısında milli ve manevi değerlerimizi esas alan bir duruş sergilemektir. Yaşadığımız çağın gerçeklerinden kopmadan, dijital mecraların da esiri olmadan değerleriyle birlikte aile olmaktır” şeklinde konuştu.

Caminin ve şehrin tarihi hakkında Vali Mustafa Masatlı ve Müftü Durmuş Ayvaz’dan bilgiler alan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, namazın ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirip sohbet etti.