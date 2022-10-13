Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu’nu ziyaret etti

Siirt’e gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nu makamında ziyaret etti.

İl buluşmaları programı çerçevesinde bir dizi açılış ve toplantılara katılmak üzere Siirt’e gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,

Valiliğe girişinde Vali Hacıbektaşoğlu tarafından karşılandı. Valilik Şeref defterini imzalayan Erbaş, Vali Hacıbektaşoğlu ile makamında bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Hacıbektaşoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Vali Hacıbektaşoğlu, ziyaret anısına Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a şanlı Türk bayrağı işlemeli bir tiftik battaniyesi hediye etti.

3 gün boyunca Siirt’te çeşitli ziyaret ve programlara katılacak olan Erbaş, Valilik ziyaretinin ardından kanaat önderleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile bir araya gelecek.