Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çanakkale’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. Yıl Dönümü nedeniyle şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen yemek programına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Çanakkale Valiliği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. Yıl Dönümü nedeniyle şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen yemek programına katıldı. Erbaş, programda yaptığı konuşmaya, şehit yakınları ve gazilerin Berat gecesini tebrik ederek başladı.

Kur’an-ı Kerim’de şehitlerin ölmediğinin bildirildiğini ifade eden Başkan Erbaş, “Efendimiz aleyhissalatü vesselamın, her okuduğumda yüreğimi titreten bir hadis-i şerifi var. Şehitler hariç hiçbir insan cennete girdikten sonra oradan çıkmak istemez. Şehitler, cennetten çıkıp yeniden dünyaya gelip yeniden şehit olup tekrar cennete girmek isterler. Tekrar tekrar o şehitliği tatmak isterler, buyuruyor” dedi.

Başkan Erbaş, Mehmet Akif Ersoy’un, “Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber.” mısralarını okuyarak, “Biz onların Peygamber Efendimizin ağuşunu açarak beklediği mübarek insanlar olduğuna inanıyoruz. Bizler inşallah çocuklarımızı, gençlerimizi bu ruhla yetiştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Gaziliğin büyük bir mertebe olduğunu dile getiren Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

“Çanakkale destanını yazan başta Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazilerimizin, şehitlerimizin, ülkemizin bu günlere gelmesinde emekleri, kanları ve canlıları var. O yüzden bizler onlara layık torunlar olmalıyız. Onlara layık nesiller yetiştirmeliyiz. Vatanını, milletini, ezanını, bayrağını, değerlerini seven nesiller yetiştirmeliyiz. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız tüm öğretmenleri ile elinden gelen gayreti gösteriyor.”

Başkan Erbaş, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Berat geceniz mübarek olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Gazilerimizden ahirete irtihal edenlerin ruhları şad olsun, hayatta olanlara sağlıklı, hayırlı uzun ömürler diliyorum.”

Programda, Çanakkale Müftüsü Şükrü Kabukçu şehitler ve vefat eden gaziler için okunan hatimlerin duasını yaptı.

Programa, Vali İlhami Aktaş, askeri ve mülki erkan ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.