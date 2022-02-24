Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan devlet televizyonuna konuk oldu

Pakistan devlet televizyonu PTV’ye konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dört gün süren Pakistan izlenimlerini paylaştı. Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluk bağlarına değinen Erbaş, İslamofobi konusunda da önemli açıklamalarda bulundu.

Pakistan devlet televizyonu PTV’ye konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Pakistan’a yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Pakistan’ın Türk halkının nezdinde ayrı bir yeri olduğunu kaydetti. Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının derinliğine işaret eden Erbaş, iki ülke arasındaki din eğitimi ve din hizmetleri alanlarında iş birliğini daha da güçlendirmek adına yapılacak anlaşmalara değindi. Pakistan halkının Türkiye’nin zor zamanlarında hep yanında olduğunu hatırlatan Erbaş, “Biz çocukluğumuzdan itibaren Kurtuluş Savaşımızda, Çanakkale’de Pakistanlı kardeşlerimizin ecdadımız için nasıl yardımlarda bulunduğunu biliyoruz. Allâme Muhammed İkbal’in Lahor meydanında insanları toplayıp da Türkiye’ye o zor zamanlarda yardım edilmesi gerektiği ile ilgili bu rivayetleri hep dinleyerek büyüdük” dedi.

Pakistan’daki temaslarının önemini vurgulayan Erbaş, “Lahor’da yapmış olduğumuz ziyaretler, Lahor’da Badşahi Camii’nde namaz kılmamız, orada hutbe okumuş olmak, sonra İslam Araştırmaları Enstitüsü’nde yapmış olduğumuz ‘Mevlana Celaleddin Rumi ve Allame Muhammed İkbal’ konferansı, İslamabad’da Uluslararası İslam Üniversitesi’nde yapmış olduğumuz ‘İslamofobi’ konferansı, bütün bunlar bizim Pakistan ziyaretimizin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu” diye konuştu.

“İslam, korkulan bir din değil; Müslüman da korkulan bir kimse değildir”

İslamofobi konusuna da değinen Erbaş, “İslamofobi kavramı bir projedir, bir İslam karşıtlığıdır ve Anti-İslamizm’dir. İslamofobi, korkulan İslam demektir, İslam korkusu demektir. Ancak İslam korkulan bir din değildir. Müslüman da korkulan bir kimse değildir. Çünkü İslam anlam manasıyla barış anlamına gelmektedir” dedi.

“Hiçbir Müslüman şiddete bulaşmış örgütlere destek vermez”

Erbaş, İslamofobi kavramını oluşturan İslam düşmanlarının destekleriyle kurulmuş bazı terör örgütleri üzerinden İslam’ı ve Müslümanları korkulacak biriymiş gibi göstermeye çalıştıklarını ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

“Hiçbir Müslüman, şiddete bulaşmış örgütlere destek vermez. O şiddete bulaşmış örgütlere destek veren kimselerin, ülkelerin biz kimler olduğunu çok iyi biliyoruz. Müslümanlara İslamofobi kavramı ile adeta hakaret edenler, şiddete bulaşmış o örgütlere en büyük desteği veren kimselerdir. O örgütlerin ellerindeki en gelişmiş o silahları kim veriyor? Vekalet savaşını onlara kim yaptırıyor? Biz Müslümanlar olarak şu an yapacağımız şey, bu gerçekleri, bu hakikati her yerde anlatmak, Müslümanların birliğini beraberliğini sağlamak, şiddetten uzak, aşırılıklardan uzak, hurafelerden uzak bir din eğitimi ile gençlerimizi yetiştirmek bu problemi çözecektir.”