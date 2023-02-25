Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Nurdağı’nda konteyner kenti ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde kurulan konteyner kent ile Deprem Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki konteyner kenti ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi.

Burada geçici olarak açılan Çadırkent 4-6 yaş Kur’an Kursu, Destekleme ve Yetiştirme Kursu, Tek Yürek Türkiye İlkokulu ve Ortaokuluna ziyarette bulunan Başkan Erbaş, eğitim gören çocuklarla buluştu.

Başkan Erbaş, ayrıca konteyner kentte yetişkinler açılan Kur’an kursunu da ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ardından Kur’an kursu hocalarından eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlara yemek dağıttı

Daha sonra Nurdağı merkezde kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Deprem Koordinasyon Merkezine geçen Başkan Erbaş, burada incelemelerde bulunarak, çalışmalara ilişkin bilgi aldı, ardından aşevin de vatandaşlara yemek dağıttı.

Ziyaretlerde Başkan Erbaş’a, Şırnak Valisi Osman Bilgin ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç de eşlik etti.