Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kahramanmaraş’ta

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Anadolu’nun çeşitli yerlerinden hem sıcak yemek ikramı hem kıyafet noktasında şu ana kadar bin 300 tır kadar yardımı deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalıştık” dedi.

Depremler sonrası incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hatay ve Gaziantep illerin ardından Kahramanmaraş’a geldi. Başkan Erbaş, ilk olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Sümeyye Hatun Yatılı Kız Kur’an Kursu’nda Kahramanmaraş geneli için kurulan Deprem Koordinasyon Merkezi’nde incelemelerde bulunarak çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Başkan Erbaş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar kampüsünde kurulan çadır kenti ziyaret etti. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erbaş, ardından Diyanet Çocuk Etkinlik Çadırı’na geçti. Başkan Erbaş, burada bir süre çocuklarla sohbet ettikten sonra onlara oyuncak hediye etti.

“20 bin hocamızla çalıştık”

Çadır kenti ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erbaş, depremin ilk gününde Kahramanmaraş’a geldiğini ve kentteki manzarayı gördüğünde çok üzüldüğünü söyledi. Başkan Erbaş, devletin hızlıca enkazları kaldırma, ihtiyaçların karşılanması ve barınma yerlerinin kurulmasında adımlar attığına dikkati çekerek, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak arama kurtarmadan defin işlerine varıncaya kadar bölgede 20 bin kadar hocamızla gayret ettik ve çalıştık. Şimdi ise çadır ve konteyner kentlerde etkinlik merkezleri ve Diyanet çocuk sınıfları açmaya gayret ediyoruz” dedi.

“TDV, 1300 tır yardımı deprem bölgesine ulaştırdı”

Başkan Erbaş, konteyner ve çadır kentlerde ihtiyaçları karşılayabilecek kadar sınıf açarak etkinlik yapmak için gayret ettiklerini dile getirdi. Buralarda manevi destek hizmetleri verdiklerini belirten Başkan Erbaş, şunları söyledi: “Manevi destek hizmetlerinde binlerce hocamızı deprem bölgelerinde görevlendiriyoruz. Anadolu’muzun her yerinden hocalarımıza 3 günlük hizmet içi eğitimler yapıyoruz. Manevi destek hizmetlerini nasıl yapabiliriz diye. Her üç günde bir bin kadar hocamıza eğitim veriyoruz. Alanında uzmanlaşmış ilahiyat fakültelerinden hocalarımız, psikoloji uzmanlarımız, hocalarımıza vermiş olduğumuz manevi rehberlik ve manevi destek hizmet içi eğitimlerinden sonra deprem bölgelerine gönderiyoruz. Hem çocuklarımıza yönelik eğitimler veriyorlar, etkinlikler yapıyorlar hem de çadır kentlerde, konteyner kentlerde kalan vatandaşlarımıza manevi destek vermeye gayret ediyorlar."

Başkan Erbaş, deprem bölgelerinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV’nin yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi vererek, “Anadolu’nun çeşitli yerlerinden hem sıcak yemek ikramı hem kıyafet noktasında şu ana kadar 1300 tır kadar yardımı deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalıştık. Mobil mutfaklarımız, ikram araçlarımız hizmetlere devam ediyor.” diye konuştu.

Başkan Erbaş, defin işlemlerinin neredeyse bittiğini ve devletin kısa zamanda yapacağı kalıcı konutlarla vatandaşların yuvalarına döneceğine inandıklarına söyledi.

Pazarcık’taki çadır kentte aileleri ziyaret etti

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine geçen Başkan Erbaş, burada kurulan çadır kentte yaşayan deprem mağduru ailelerin çadırlarına konuk olarak, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Başkan Erbaş, ayrıca çadır kentte açılan Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Kreşini de ziyaret ederek, çocuklarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette Başkan Erbaş’a Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç de eşlik etti.