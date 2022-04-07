Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam ülkelerinin büyükelçileriyle iftarda bir araya geldi

İslam ülkelerinin büyükelçileriyle iftarda bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Müslüman coğrafya, acımasız saldırıların ve korkunç istilaların hedefi olmuştur. Emperyalist güçler, gerek dini saiklerle, gerekse bölgesel ve kültürel farklılıklardan hareketle İslam dünyasında bir takım yapay sorunlar ihdas ederek Müslüman toplumları birbirleriyle anlamsız bir kavgaya sürüklemişlerdir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerin Ankara büyükelçileriyle Diyanet İşleri Başkanlığı’nda hazırlanan iftar sofrasında bir araya geldi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bir yandan iyiliğin, zekat ve sadakanın birleştirici gücüyle toplumsal yaraları sarmaya çalışırken, diğer yandan dünyayı kuşatan bencillik, cimrilik, haset ve kötülüğün yüreklerde açtığı yeni yaralara şahit olunduğunu belirtti. Prof. Dr. Erbaş, dünyanın zıtlıklar ve çelişkiler çağını yaşadığını kaydederek, "Dünyanın bir kısmı sınırsız imkan ve zenginlik içinde müreffeh bir şekilde yaşarken, diğer yanda en temel haklarından mahrum milyonlarca insan, açlık ve yoksulluk içerisinde bir hayata mahkum edilmekte. Milyonlarca insan, ülkesini terk etmek zorunda kalıp bambaşka dünyalarda mülteci olarak hayata tutunmaya çalışmakta. Oysa dünyadaki doğal kaynaklar, bugüne dek hiç olmadığı kadar yüksek düzeyde kullanılmakta ve her geçen gün yeni imkân ve potansiyeller keşfedilmekte. Buna rağmen yeryüzünde yoksulluğun, açlığın ve çaresizliğin hala bir sorun olarak gündemde olması, dünyanın adalet, hakkaniyet ve merhamet gibi temel insani değerlerden ne denli uzaklaştığının bir göstergesidir” açıklamasında bulundu.

"Müslüman coğrafya, acımasız saldırıların ve korkunç istilaların hedefi olmuştur"

Son birkaç asırdır emperyalizmin sömürge ve istila politikalarına maruz kalan İslam dünyasının savaşlar ve işgaller altında zor süreçler yaşadığının altını çizen Prof. Dr. Erbaş, "Müslüman coğrafya, acımasız saldırıların ve korkunç istilaların hedefi olmuştur. Emperyalist güçler, gerek dini saiklerle, gerekse bölgesel ve kültürel farklılıklardan hareketle İslam dünyasında bir takım yapay sorunlar ihdas ederek Müslüman toplumları birbirleriyle anlamsız bir kavgaya sürüklemişlerdir. Ümmet şuurunu örselemeye, kardeşlik bilincini yaralamaya, Müslümanlar arasında dayanışmayı ve yardımlaşmayı ortadan kaldırmaya yönelik projeler üretmişlerdir. Diğer yandan içinde bulunduğumuz olumsuz tablonun önemli bir sebebinin ise Müslümanlar olarak bizlerin, yüce dinimiz İslam’ın mesaj ve ilkeleriyle aramıza koyduğumuz mesafe olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

İftar programı hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile son buldu.