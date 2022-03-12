banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Zelensky Ukrayna Parlamentosu'nu silahla tarıyor!
Zelensky Ukrayna Parlamentosu'nu silahla tarıyor!
Borsada hangi hisseler öne çıkıyor?
Borsada hangi hisseler öne çıkıyor?
THY'de 407 sefer iptal!
THY'de 407 sefer iptal!
Kabe’de sosyal mesafesiz ilk Cuma namazı kılındı
Kabe’de sosyal mesafesiz ilk Cuma namazı kılındı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Engelsiz Kur’an Kursunun açılışını gerçekleştirdi

Afyonkarahisar’da engelli vatandaşlar için özel olarak oluşturulan Engelsiz Kur’an Kursunun açılışını gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet’in engelli vatandaşlara yönelik çalışmalarının daha da artacağı söyledi.

Haberde İnsan 12.03.2022, 12:47
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Engelsiz Kur’an Kursunun açılışını gerçekleştirdi

Afyonkarahisar’da engelli vatandaşlar için özel olarak oluşturulan Engelsiz Kur’an Kursunun açılışını gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet’in engelli vatandaşlara yönelik çalışmalarının daha da artacağı söyledi.

Erbaş, açılışta yaptığı konuşmada, “Bugün Engelsiz Kur’an Kursumuzu açıyoruz. Biz diyoruz ki önemli olan gönüllerde engel olmasın. Dolaysıyla vatandaşlarımızın her birine hem Kur’an kurslarımızda hem camilerimizde ibadetlerini yapabilecekleri, din eğitimini alabilecekleri mekanlar, ortamlar hazırlamaya çalışıyoruz. İşte burada Engelsiz Kur’an Kursumuz da bu amacımıza binaen yeri getirilmiş çok önemli bir mekandır. Hayırlı, uğurlu olsun. Burası aynı zamanda Erişilebilirlik Belgesi almış bir Kur’an kursumuzdur” dedi.

Açılış kurdelesini protokol üyeleriyle kesen Başkan Erbaş, açılışın ardından, görme ve işitme engelli vatandaşlar için hazırlanan sınıfları gezdi, ardından kursun çok amaçlı salonunda hazırlanan programa katıldı. Görme engelli kursiyer, Salim Ertekin’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, görme engelli kursiyerler Şükrü Tunç, Sabri Eğret ve Salim Ertek ilahi okudular.

Başkan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının görme, işitme, zihinsel ve fiziksel engelli tüm vatandaşlarla ilgili çalışmalarının olduğunu ifade ederek, “Bundan 10 sene kadar önce. Bir yıl boyunca çalıştık. İslam dünyasında ilk defa işitme engellilere yönelik. Türk İşaret Dili Sözlüğü’nü çıkardık. İçinde bin kadar kavram ve kelime olan bu sözlükteki kelimeleri işitme engelli kardeşlerimize işaret diliyle nasıl anlatacağız? Bununla ilgili çalışmayı yaptık. Hatta 15 gün boyunca işitme engelli bir kardeşimizle kamera çekimi yaparak, işaret diliyle cennet, cehennem, iyilik, kötülük, sevap, günah nasıl anlatılır? Bütün bunların kamera çekimlerini yaptık ve internet ortamına da bunu yükledik.” dedi.

Başkan Erbaş, camilerde engelli vatandaşlar için özel düzenlemeler yaptıklarını hatırlatarak, “Fiziksel engelli kardeşlerimizin rahatça girip çıkmaları için camilerimizi uygun hale getirme noktasında mevcut camilerimizi iyileştirme, yeni yapılacak camilerimize de cami mimarisi standartları kılavuzumuza koyarak artık bunu bir gereklilik haline getirmeye çalıştık” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının engelli vatandaşlara yönelik çalışmalarının daha da artacağı müjdesini veren Başkan Erbaş, “Çünkü siz bizim için çok önemlisiniz. Engelli kardeşlerimizin dini hayatları da bizi çok ilgilendiriyor. Hepimiz Rabbimizin huzurunda eşitiz. Dolayısıyla engelli kardeşlerimize de bu konuda hizmet etmekle yükümlüyüz. Bunun için işte bu içinde bulunmuş olduğumuz Kur’an kursu ne büyük bir kazanım. Maddi, manevi katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Biz sizlerle ilgili bundan sonra daha güzel neler yapabiliriz hep bunun müzakeresini yapacağız. Bunun istişaresini yapacağız. Bununla ilgili stratejiler geliştireceğiz” İfadelerini kullandı.

Başkan Erbaş’ın konuşmasının ardından kursiyerlerden yüzme ve koşuda Türkiye dereceleri olan görme engelli Kübra Saltık, kurstaki tüm kursiyerler adına bir konuşma yaptı. Saltık, konuşmasında şunları söyledi:

“İsmim Kübra Saltık, yüzde 90 görme engelliyim. Retinamın arkasında olan bir rahatsızlığım var, stargardt hastalığı. 3 yıldır kursa geliyorum. Görme engelli arkadaşlarımızla braille alfabe öğrendik. Az gördüğüm için ekranım var, materyalim var. Onunla birlikte tek tek harfleri büyüterek okuyorum. Belki benim için günde 2-3 sayfa oluyor ama çok şükür, elhamdülillah hatim yaptım. Rabbim, devletimize, milletimize zeval vermesin. Yasada pozitif ayrımcılığımız var biz burada pozitif ayrımcılığı kat be kat görüyoruz Sayın Başkanım. Bunu nasip eden Rabbime şükürler olsun. Hanife Hocama, İsmail Hocama, Sayın Müftüme arkadaşlarımın sözcüsü olarak hepsinin adına çok teşekkür ederim. Biz burada işaret dili hocalarımız işareti dili ile işitme engelli çocuklarımıza, gençlerimize. Görme engelliler ile otizmlilerimize her daldan engelli grubumuza hitap ediyor. Burası bizim evimiz, ailemiz gibi, güvendeyiz. Tatlı dilleri, güler yüzleri yeter. Biz burada girmiş olduğunuz kapıdaki boşluk alanda gelip alıştırmalar yapıyoruz, Kötü bir yerde değiliz bunu biliyoruz, Allah’ın evindeyiz. Biz sizden memnunuz, Allah da sizden memnun olsun inşallah.”

Engelsiz Kur’an Kursu

Programda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, İl Müftüsü Sinan Kazancı’ya Engelsiz Kur’an Kursu için “Erişilebilirlik Belgesi”ni takdim etti. Erkek, kadın ve 4-6 yaş olmak üzere 3 ayrı kurstan oluşan Engelsiz Kur’an Kursu’nda, işitme, görme, bedensel, hafif zihinsel, ortopedik engelli, down sendromlu ve otizmli bireylere yönelik eğitim verilmekte. Engelli gruplarının her birine yönelik ayrı ayrı sınıflar, sosyal etkinlik alanları, konferans salonu, kütüphane gibi geniş bir alana sahip olan kursta, ayrıca engelli bireyler ve ailelerine yönelik manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri de yürütülmekte, hem yüz yüze hem de çevrimiçi cami engelli buluşması programları yapılmakta.

Yorumlar (0)
-1°
hafif kar duşu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 27 56
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 28 43
9. Aston Villa 27 36
10. Southampton 28 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 27 31
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 28 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 28 19
20. Norwich City 28 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Atletico Madrid 28 51
4. Barcelona 26 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18