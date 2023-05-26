Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüs Camii’nin açılışına katıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüs Camii’nin açılış törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Her kampüsün içerisinde ihtiyacı karşılayacak bir cami olması gerekiyor. Bunun için biz üniversitedeki camilere önem veriyoruz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüs Camii’nin açılış törenine katıldı. Törene Erbaş ve Özvar’ın yanı sıra Çankırı Valisi Abdulllah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Çankırı Milletvekili Emin Akbaşoğlu, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, akademisyenler, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı. Açılış töreni öncesinde YÖK Başkanı Erol Özvar, Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüs Camiinde cuma namazını kıldırdı. Cuma namazının ardından düzenlenen törenle, cami dualarla hizmete açıldı.

Törende konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, üniversitede verdikleri akademik eğitimin yanı sıra, topluma faydalı bireyler yetiştirmeye çalıştıklarını belirterek, “Şimdiye kadar binler Uluyazı’dan Anadolu’ya, dünyaya aktı. Bunların 100 binlere ulaşacağı günleri bekliyoruz. İnanıyoruz ki buradan giden öğrenciler sınıflarına gittiklerinde mabetten mektebe gidecekler mabet gibi, mektepten mabede gelecekler mektep gibi. Biz camimizin asıl hedeflerinin gerçekleşmesinde bizlere destek olan tüm dinamiklerin geçmişlerine rahmet diliyor, teşekkür ediyoruz. Camimizin bu günlere gelmesine katkı sağlayan Diyanet İşleri Başkanlığımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz bu ilim ocağının, sürekli tütmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

“208 üniversitemizin tamamına yakınında camilerimiz var”

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ise, "Bugün ülkemizde 90 bin camimiz oldu. 208 üniversitemizin tamamına yakınında camilerimiz var. Ne büyük zenginlik, öğrencilerimiz için büyük zenginlik. Buradan yükselen ezan sesleri eşliğinde ders dinleyecek. ‘Bu ezanlar, ki şahadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli’ diye öyle bir dörtlüğü İstiklal Marşı’na koymuş ki aslında bu bir duadır. İstiklal Marşı’nın bütün gençlerimize, çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor, diyoruz. ‘Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli, bu ezanlar ki şahadetleri, dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim’ inlemeli sözlerinin arkasından amin dememiz gerekiyor. Bir dua bırakmış. İnşallah, içinde bulunduğumuz bu güzelliklerin kıymetini bizlere bilmek nasip olur. Üniversitelere cami yapılsın mı diye çok mücadeleler yaşadık. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde dekanlık yatığım süre içerisinde üniversitemizin camisini yapmıştık. Caminin yapımı için yardım bulmayı geçtik, izin almak gerekiyordu. O izni alıncaya kadar çektiğimiz çileler vardı. Şimdi birlik ve beraberlik içerisinde ‘camimiz hepimizin’ diyerek sarıldık” dedi.

“Her kampüsün içerisinde ihtiyacı karşılayacak bir cami olması gerekiyor”

Üniversite camilerini çok önemsediklerini kaydeden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Üniversite camilerimize özel bir önem veriyoruz. Çünkü, gençlerimiz, öğrencilerimizin ihtiyacı var. Onların namaz kılabileceği, ibadet yapabileceği yerlere ihtiyaç var. Kampüsler genelde şehirlerin biraz uzağında. Oradan kalkıp şehre gitmek zor. Her kampüsün içerisinde ihtiyacı karşılayacak bir cami olması gerekiyor. Bunun için biz üniversitedeki camilere önem veriyoruz” diye konuştu.