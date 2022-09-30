Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Camilerimiz boş kalmasın”

Karaman’a gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi yerleşkesinde hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan Üniversite Camisi’nin açılışını yaptı.

Açılışa, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, İl Müftüsü Faruk Gürbüz ile davetliler ve vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış töreninde bir konuşma yapan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, “10 yıl önce temeli atılan camimiz bugün her şeyi ile hazır hale gelmiştir” diyerek, “Biz bu caminin yapılmasında emeği geçenlere Allah razı olsun diyoruz. Bu mescitlerin süsü cemaattir. Maalesef namazsız ve ibadetsiz bir topluma doğru gidiyoruz. Onun içindir ki biz üniversite ve eğitimde lokomotif olmamız hasebiyle her türlü katkıyı sağlayacağız” dedi.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun da yaptığı konuşmada, “Cennet vatanımızın semalarında yankılanan ezanlar ve şehadetler, bağımsızlığımıza, istiklalimize delalettir. İstiklalimizin, istikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin timsali her camimiz vatan toprağımıza vurduğumuz bir mühürdür. Şehadetleri dinin temeli olan ezanlarımızı susturmaya, şehitlerimizin emaneti olan ay-yıldızlı bayrağımızı indirmeye, istikbalimize gölge düşürmeye bugüne kadar kimsenin gücü yetmemiştir, bundan sonra da yetmeyecektir. Biz, milletçe bir, beraber, omuz omuza olduğumuz müddetçe hainlerin, şer odaklarının planları bozulmaya mahkûmdur” diye konuştu.

“Camilerimiz boş kalmasın”

“Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Camiinin açılışında bizleri buluşturan rabbimize sonsuz hamdu senalar olsun” diyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Camii’nin Camiler Haftası içerisinde açılmış olması çok anlamlıdır” ifadelerini kullandı.

Erbaş, konuşmasını şöyle devam etti: “Camiler Haftasında, camilerin fonksiyonunu, camilerin önemini bir kez daha anlatma imkanı bulacağız. Camilerimiz boş kalmasın. Camilerimiz mektep olarak, hocalarımız cami dersleriyle, namaz öncesi, namaz sonrası Kur’an-ı Kerim, tefsir, hadis ve ilmihal dersleri ile insanlarımıza hizmet etmeye gayret ediyorlar. Sizlere söylüyorum hocalarımızı rahat bırakmayın. Hocalarımızı bezdirin. Ben dini konularda ders almak istiyorum deyin. Bu noktada tüm hocalarımız hizmetinizdedir” dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra 17 milyon liraya tamamlanan ve 6 bin kişinin aynı anda saf tutacağı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Camii, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve protokol üyeleri tarafından ibadete açıldı.

Açılışı yapılan camide cuma hutbesini ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş verdi. Cami açılışının ardından Erbaş, Lütfi Elvan Kongre Merkezi’nde düzenlenen hafızlık törenine katıldı.