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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Bu gece Hakk’a rağbet ve yöneliş gecesidir”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Şırnak’ta Regaip Kandili münasebetiyle Ulu Cami’de düzenlenen programa katıldı. “Bu gece Hakk’a rağbet ve yöneliş gecesidir” diyen Erbaş, "Regaip, mübarek gün ve geceler, ibadetler, cuma günü, bayramlar, hayır hasenat, birbirimize iyilik yapmak, birbirimizin yüzüne tebessümle bakmak bile Allah’ın rızasını kazanmak için bir vesiledir" ifadelerini kullandı.

Haberde İnsan 03.02.2022, 23:23
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Bu gece Hakk’a rağbet ve yöneliş gecesidir”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Şırnak’ta Regaip Kandili münasebetiyle Ulu Cami’de düzenlenen programa katıldı. “Bu gece Hakk’a rağbet ve yöneliş gecesidir” diyen Erbaş, "Regaip, mübarek gün ve geceler, ibadetler, cuma günü, bayramlar, hayır hasenat, birbirimize iyilik yapmak, birbirimizin yüzüne tebessümle bakmak bile Allah’ın rızasını kazanmak için bir vesiledir" ifadelerini kullandı.

Ulu Cami’de Kur’an-ı Kerim ve Mevlit-i Şerif’in okunduğu kandil programında Diyanet İşleri Başkanlığı Tasavvuf Musikisi Korosu ilahiler seslendirdi. Programda mübarek üç ayların önemine değinen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Bu gece tefekkür gecesidir. Zamanı, sorumluluklarımızı, Rabbimizin nimetlerini, ibadetlerimizi muhasebe ve tefekkür gecesidir bu gece. Salih amellere yeterince önem veriyor muyuz? İman etmiş insanlar olarak mümince bir hayatı yaşayabiliyor muyuz? Hakkı tavsiye edebiliyor muyuz çocuklarımıza, gençlerimize? ’Ölüm var yavrum.’ Dünyadaki hayatını muhasebe et, tefekküre dal. Bu dünya fanidir, insan fanidir. İsterse bir asır yaşasın. Nice insanlar, bu mübarek beldelerde nice büyük insanlar geldi geçti. Ne kaldı onlardan? Eğer nesilleri için, bizim için bir şeyler yapmış iseler onları biz şimdi hayırla yâd ediyoruz ama insanlığın kötülüğü için çalışanlar da hep kötü olarak yâd ediliyor. Rabbim bizi iyi olarak anılan kullarından eylesin” dedi.

“Bu gece Hakk’a rağbet ve yöneliş gecesidir”

Peygamber Efendimiz‘in "Din nasihattir, din samimiyettir" şeklinde buyurduğunu ifade eden Erbaş, "Birbirimize güzellikleri hep telkin edelim, birbirimizi iyiliklere çekelim, kötülüklerden uzaklaştıralım. Bu topraklar, Allah Resulü Efendimiz‘in vefatından 7 sene sonra İslam’la müşerref oldu, şereflendi. 639 yılı Peygamber Efendimiz‘in vefatından 7 sene sonraya denk geliyor. O yıl ezanlar okunmaya başlandı bu topraklarda, bugüne kadar hiç dinmeden okundu elhamdülillah. Kıyamete kadar da bu ezanlar ki dinin temeli, ebedi olarak bu topraklar üzerinde inleyecek inşallah. Bunun için dua ediyoruz. Regaip, mübarek gün ve geceler, ibadetler, cuma günü, bayramlar, hayır hasenat, birbirimize iyilik yapmak, birbirimizin yüzüne tebessümle bakmak bile Allah’ın rızasını kazanmak için bir vesiledir" diye konuştu.

İbadetsiz bir hayatta huzur olmadığını ifade eden Prof. Dr. Erbaş, "İyilik güzel ahlaktır. Ne olur çocuklarımızı, gençlerimizi, kızlarımızı, ailelerimizi güzel ahlakla yetiştirmeye çalışalım. İyiliklerimizi öyle çoğaltalım ki kötülüğe yer kalmasın. İyiliklerimizi öyle büyütelim ki tüm yeryüzünü kuşatsın. İyiliklerimizi birleştirelim, dünyada garip gureba, mazlum, mağdur, mahzun kimse kalmasın. İslam evrensel bir dindir. Sadece belli bir bölgedeki insanları değil tüm insanların iyiliğini hedefleyen, iyi olmalarını isteyen bir dindir İslam ve dolayısıyla Müslümanlar bununla sorumludur. İyilikle öyle iç içe olalım ki aç açıkta kimse kalmasın, soğuktan donarak kimse ölmesin, açlıktan hiçbir kimse ölmesin” şeklinde konuştu.

“Dua kulluğun temelinin özüdür”

Erbaş, "Salih amellerde rabbimize yaklaşmaya, nefsimizi günahlardan arındırmaya çalışalım. Değerli kardeşlerim, dualarımızla rabbimize yönelelim. Dua kulluğun temelinin özüdür. Duaları dilimizden düşürmeyelim. Gelin bu Regaip gecesinde ellerimizle kalplerimizi rabbimize açalım. Onun bize öğrettiği yüce şeyleri ondan isteyelim. Bu gece ve her gece af ve mağfiret dileyelim. Bu mağfiret gecesini ibadet, iyilik ve dualarımızla iç dünyamızı ve sosyal hayatımızı, kulluk ve kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye vesile yapalım. İşte o zaman Regaip gecesi rağbetimiz, Miraç gecesi miracımız, yükselişimiz, Berat gecesi affımız, Kadir gecesi ise bir ömre bedel gecemiz olacaktır inşallah. Geceniz mübarek olsun. Gecenin İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

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