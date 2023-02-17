Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Birlik, beraberlik ve seferberlik halinde yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Depremin ilk gerçekleştiği andan itibaren birlik, beraberlik ve seferberlik halinde yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Nauryzbay Taganuly Otpenov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Ziyaretinden dolayı Başkan Otpenov ve heyetine teşekkür eden Başkan Erbaş, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini kaydetti. Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Erbaş, "dünya tarihinin görmediği büyüklükte iki deprem yaşadık. Bu depremden dolayı sizin de taziyeniz oldu. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik ve dayanışma ile bu acılı günlerimizi inşallah aşmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

"İlk andan itibaren birlik, beraberlik ve seferberlik halinde yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz"

Başkan Erbaş, Türkiye’de büyük bir seferberlik başlatıldığına dikkati çekerek, "Deprem bölgesine ülkemizin bütün şehirlerinden kurtarma ekipleri ve yardımlar gidiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak biz de ilk andan itibaren deprem bölgesindeyiz. Burada kurmuş olduğumuz bir koordinasyon merkezimiz var. İlk andan itibaren birlik, beraberlik ve seferberlik halinde yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Hep birlikte üstesinden geleceğiz"

Depremin 13,5 milyon insanı etkilediğine işaret eden Başkan Erbaş, "Bu insanların barınması, enkazların kaldırılması, çadırların ve konteyner kentlerin kurulması, sonra kaldırılan enkazların yerine yeni binaların inşa edilmesi hakikaten büyük bir iş ama elhamdülillah devletimiz, milletimiz büyük. Sizlerin desteği, duaları bizim için çok önemli. Hep birlikte üstesinden geleceğiz inşallah" değerlendirmesinde bulundu.

"Milletimiz maddi manevi yardım etmeye çalıştı"

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Nauryzbay Taganuly Otpenov ise, depremlerin Allah’ın bir imtihanı olduğunu belirterek, depremden etkilenen vatandaşlara acil şifalar, vefat edenlere Allah’tan rahmet diledi. "Biz kardeş milletiz. Böyle afet zamanlarında olsun, iyi günde olsun birbirimize gönülden bağlıyız" ifadelerini kullanan Başkan Otpenov, "Kazakistan devleti bağımsızlığını ilan ettiğinde ilk olarak kardeş Türk milleti bizim bağımsızlığımızı kutlamıştı. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Bu bizim size karşı vefa borcumuzdur. Türkiye’de olan deprem dolayısıyla milletimiz, Türkiye ile beraber olduklarını gösterdi. O günden itibaren maddi ve manevi olarak yardım etmeye çalıştılar" şeklinde konuştu.

"Topladığımız yardımları AFAD’ın hesaplarına gönderdik"

Başkan Otpenov, depremden sonra Başkanlık olarak ülke genelinde bir yardım kampanyası başlattıklarını dile getirerek, "Topladığımız yardımları AFAD’ın hesaplarına gönderdik. İki ülkenin Diyanet İşleri Başkanlıkları arasındaki birliğin, beraberliğin kıyamete kadar sürmesini diliyoruz. Biz kardeşiz ve beraberiz. İnşallah daha iyi günlerimiz olacak ve Allah bize o günleri de göstersin" diye konuştu.

Ziyarette, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç ile Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir de hazır bulundu.