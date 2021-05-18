Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Aile ile ilgili çalışmalarımıza salgın sürecinde de devam ediyoruz”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Aile Haftası nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığınca aileye yönelik yapılan hizmetleri paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Başkanlığın salgın sürecinde aileye yönelik hizmetlerle ilgili detayların olduğu bir görsele yer vererek, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ülkemizin dört bir yanındaki Aile ve Dini Rehberlik Büro - Merkezlerimiz ve kıymetli hocalarımız vesilesiyle toplumumuzun en temel değeri olan aile ile ilgili çalışmalarımıza salgın sürecinde de devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Erbaş’ın paylaştığı görselde, müftülüklerin bünyesinde bulunan Aile Dini Rehberlik Büro ve Merkezlerinde 430 noktada vatandaşa hizmet sunulduğuna yer verildi.

Erbaş’ın paylaştığı görsele göre, Telefonla veya yüz yüze müracaat eden 19 bin 215 vatandaşa manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetinin sunulduğu kaydedilirken, ülke genelinde nişanlı ve yeni evli çiftlere yönelik 91’i yüz yüze, 580’i çevrim içi olmak üzere toplam 671 adet “Evliliğe İlk Adım Seminerleri”nin düzenlendiği ve bunlara 7 bin 907 vatandaşın katıldığı belirtildi.

“Pandemi Döneminde Aile Eğitimleri” başlığıyla 05 Ekim-31 Aralık 2020 tarihleri arasında müftülüklerin sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen bin 910 program ile 2 milyon 868 bin 454 vatandaşa ulaşıldığı ifade edildi. 81 il ve 349 ilçede Aile ve Dini Rehberlik Bürolarınca aile, çocuk, kadın ve yaşlılara yönelik gerçekleştirilen 3 bin 875 çevrim içi eğitimlere 1 milyon 535 bin 308 vatandaşın katıldığı kaydedildi.

Ülke genelinde 2 bin 321 personelle çocuk evi, kadın konukevi ve huzurevi sakinlerine yönelik çevrim içi manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetinin verildiği ifade edilirken, Huzurevi sakinlerine ayda bir defa çevrim içi olarak içerisinde Kur’an-ı Kerim Tilaveti, Tasavvuf Musikisi dinletisi, sohbet ve duanı yer aldığı “Manevi Destek Programı düzenlendiği belirtildi.