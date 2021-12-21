Diyaliz hastasının yardımına AFAD yetişti

Zonguldak’ta yoğun kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan 75 yaşındaki diyaliz hastası Fahrettin Yılmaz imdadına AFAD ekipleri yetişti.

Zonguldak’ın Beycuma Beldesine bağlı Kumtarla köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 75 yaşındaki diyaliz hastası Fahrettin Yılmaz AFAD ekiplerinin müdahalesi ile hastaneye ulaştırıldı. Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Beycuma b00eldesine bağlı Kumtarla köyünde meydana geldi. İddiaya göre, diyaliz hastası 75 yaşındaki Fahrettin Yılmaz yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Durumu ekiplere bildiren yakınları destek istedi. Ardından olay yerine gelen AFAD ekipler Fahrettin Yılmaz’ı kurtarma aracına alarak hastaneye ulaştırdı.