banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Canan Karatay: Zeytin ağaçları kesilemez!
Canan Karatay: Zeytin ağaçları kesilemez!
ABD Enflasyon verisi sonrası piyasalar hareketlendi!
ABD Enflasyon verisi sonrası piyasalar hareketlendi!
A-101'de İphone 13 satılacak!
A-101'de İphone 13 satılacak!
Filipinler’de tropikal fırtına 42 can aldı!
Filipinler’de tropikal fırtına 42 can aldı!

Diyabetli çocuklar parmakları delinmekten kurtulacak

Gün içinde veya uykudan kalkarak pek çok kez kan şekeri ölçümü için parmak uçlarını delmek zorunda kalan ve farklı sorunlarla karşılan “tip 1 diyabet” tanılı 100 öğrenciye, hayırseverler tarafından alınan kan şekeri ölçüm cihazları verilecek. Cihazların ek malzemeleri ise yine 1 yıl boyunca hayırseverler tarafından karşılanacak.

Haberde İnsan 12.04.2022, 15:33
Diyabetli çocuklar parmakları delinmekten kurtulacak

Gün içinde veya uykudan kalkarak pek çok kez kan şekeri ölçümü için parmak uçlarını delmek zorunda kalan ve farklı sorunlarla karşılan “tip 1 diyabet” tanılı 100 öğrenciye, hayırseverler tarafından alınan kan şekeri ölçüm cihazları verilecek. Cihazların ek malzemeleri ise yine 1 yıl boyunca hayırseverler tarafından karşılanacak.

Tip-1 diyabet (İnsülin hormonunun mutlak eksikliğine bağlı olarak meydana gelen şeker hastalığı) ile mücadele eden çocukların kan şekerlerini kontrol altında tutmak için sürekli şeker düzeylerinin ölçülmesi gerekiyor. Bunun için ’şeker ölçüm sensörü’ olmayan çocuklar günde 10’dan fazla parmaklarını delerek ölçüm yapmak zorunda kalıyor. Bu durum karşısında çocukların hem canı acıyor hem de korkmalarını sebep oluyor. Şeker düzeyinin yükselmesi veya inmesinden kaynaklanan hayati tehlikelere karşı ise aileler ve şeker hastası çocuklar sosyalleşemiyor. Cihazın 1 yıllık maliyeti ise 15 ile 20 bin TL arasında olmasından dolayı maddi sıkıntıda olan aileler sensörü temin etmekte güçlük çekiyor.

Bu gibi sorunların önüne geçebilmek amacıyla Samsun Valiliği himayelerinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülecek olan ‘Parmaklar Nefes Alsın’ projesinin protokol imza töreni gerçekleşti. İmzalanan protokol sonucunda ise Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği(MÜSİAD) ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından Samsun’da belirlenen 100 tip 1 diyabet hastası öğrencinin kan şekeri ölçüm cihazları ve cihazların ek malzemeleri 1 yıl boyunca karşılanacak. Yine aynı zamanda tip-1 diyabet hastası öğrenci bulunan 19 okula buzdolabı alınacak, sağlık kabini kurulacak.

“Küçük dokunuşlarla yapılan büyük bir girişimdir”

İmza töreninde konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Sağlık Müdürlüğümüz böyle bir projeyi hazırlamaya başladılar. Ardından çok değerli sponsorlarımız ortaya çıktı. Bu proje oluşmuş oldu. 190 çocuğumuz var. Bunların arasından kendileri alanlar var. Alan kişiler kendileri halletmiş gibi gözüküyor. Alamayanlar veya bu cihazı kullanamayanlar için bu bir ızdıraba dönüşüyordu. Bu manada 100 çocuğumuza bu proje dahilinde kuruluşlarımız bunları temin edecekler. Çocuklarımız parmaklarını delmek zorunda kalmayacaklar. Tabii, bunu küçük bir giriş gibi görmemek gerekiyor. Küçük dokunuşlarla yapılan büyük bir girişimdir. 19 tane okulumuzda sağlık kabini oluşturacaktır. Çünkü bu insülin ilacını buzdolabında saklanması gerekiyor. Bu manada bu projeyi önemsiyoruz” dedi.

“Farkındalığı arttırma çalışması da yapacağız”

İmza törenin sunum yapan İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç ise projenin detaylarını ve verilecek hizmetleri anlattı. Müdür Oruç, “Bu şeker ölçüm cihazının yıllık ciddi bir maliyeti var. İlkokul seviyesine baktığımızda Samsun’da 190 tane tip 1 diyabet olan öğrencimiz var. Bunların içerisinde 100 öğrencimize hayırseverler vasıtasıyla karşılayalım istedik. Burada sadece cihaz değil aynı zamanda tip 1 diyabet hastası öğrencilerin velilerine ve öğretmenlerine farkındalığı arttırma çalışması da yapacağız” diye konuştu.

Etkinlikte ayrıca şeker hastası olan öğrencilerin sorunlarını anlattığı resim sergisi de ziyarete açıldı. Protokol üyeleri tip 1 hastası çocukların yaptığı resimleri inceledi. İmza töreni toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 12 Nisan 2022
İmsak 04:53
Güneş 06:23
Öğle 13:10
İkindi 16:51
Akşam 19:47
Yatsı 21:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
11°
parçalı bulutlu