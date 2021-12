Dışişleri Bakan Yardımcısı Selim Kıran: “Ülkemiz zor bir coğrafyada bulunuyor”

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, “Ülkemiz zor bir coğrafyada bulunuyor. Devlet olarak, millet olarak şehit ailelerimiz için ne yapsak az olduğunu düşünüyoruz. Bizler de her anlamda üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapmaya hazırız” dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Ordu’nun Fatsa ilçesinde Fatsa, Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğine ziyarette bulundu. Bakan Yardımcısı Kıran’ı Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, Fatsa Muhtar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel, Fatsa, Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Çiçek ve şehit ve gazi aileleri yakınları karşıladı. Fatsa, Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Çiçek ziyarette yaptığı konuşmada, “Dışişleri Bakan Yardımcısı Selim Kıran’ı derneğimizde ağırladığımız için çok mutluyuz. Kendisi bizlere her anlamda desteklerini sağlıyor. Bizim yanımızda olduğunu görmek bizleri çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Selim Kıran ise yaptığı açıklamada, “Ülkemiz zor bir coğrafyada bulunuyor. Bu coğrafyanın zorlukları elbette her zaman mücadeleye hazır olmayı gerektiriyor. Tarih boyu olduğu gibi bugünde ülkemize karşı olan bütün her şeyin üzerinden çok şükür geliyoruz. Bizlere bu gücü veren en önemli faktör şehitlerimizin aziz hatıralarıdır. Onların her biri bizler için bir kahramandır. Gazilerimizde aynı şekilde vatanı için gözünü kırpmadan göğsünü kurşuna siper eden vatanımızın bağımsızlığı için mücadele gösteren aziz şehitlerimiz ve gazilerimize bu anlamda minnettarız. Bu minnet duygularımızı da ne yapsak ödeyemeyiz. Fatsa ilçemizde faaliyet gösteren derneğimiz de çok önemli bir dayanışma örneğini gösteriyor. Şehit ailelerimiz bizlere şehitlerimiz emanetidir. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Devlet olarak, millet olarak şehit ailelerimiz için ne yapsak az olduğunu düşünüyoruz. Bizler de her anlamda üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapmaya hazırız” diye konuştu.

"Ülkemize yönelen çok sayıda tehdit var"

Kıran, “Bugün halen ülkemiz üzerine yönelen çok sayıda tehdit var. Maalesef halen şehitler vermeye devam ediyoruz. Bu vatanın bağımsızlığı ve istikbalimiz için ne gerekiyorsa kanımızın son damlasına kadar 84 milyon olarak her zaman ve her koşulda mücadele etmeye hazırız ve daima hazır olmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin bu ülkenin bağımsızlığına kast etmesine müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda günün hatırasına Dışişleri Bakan Yardımcısı Selim Kıran’a Fatsa, Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Çiçek hediye verdi. Program Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran’ın makamında devam eden ziyaretin ardından son buldu.