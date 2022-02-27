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Diş hekimi Şekerci’den sağlıklı dişler için 5 öneri

Diş hekimi Sinan Emre Şekerci, diş bakımının düzenli yapılması gerektiğini belirterek, diş sağlığının korunması için çeşitli önerilerde bulundu.

Haberde İnsan 27.02.2022, 13:47
Diş hekimi Şekerci’den sağlıklı dişler için 5 öneri

Diş hekimi Sinan Emre Şekerci, diş bakımının düzenli yapılması gerektiğini belirterek, diş sağlığının korunması için çeşitli önerilerde bulundu.

Diş hekimi Sinan Emre Şekerci, sindirim sisteminin ilk durağı olan ağız ile dişlerin sağlığının oldukça önemli olduğunu ve bakımının düzenli olarak yapılması gerektiğini söyledi. Diş sağlığının korunması için yapılması gerekli uygulamalar gerçekleştirilmediğinde ağız içi iltihaplanmalar ve çürüklerin meydana geldiğini aktaran Sinan Emre Şekerci, ’’Dişlerde geriye kalan yemek atıklarını gidermek ve bakteri plağını önlemek adına günde en az iki kere düzenli olarak fırçalanmalıdır. Bir diş üzeri en az 8 ya da 10 kez fırçalanırken diş eti ile dişlerin birleşim yerleri de mutlaka fırçalanmalıdır. Diş yapısına uygun bir diş fırçası seçimi yapılmalı ve 3 aydan fazla kullanılmamalıdır. Aynı zamanda fırçanın orta sertlikte olması ideal olacaktır. Fırçalama ya da yemek sonrası diş ipi ile gargara kullanımı da oldukça fayda sağlayacaktır. Sert yiyeceklerden kaçının. Dişler, sert alımlara karşı hassas olan yapılardır. Bundan dolayı fıstık, fındık gibi gıdaların kabukları dişlerle kırılmamalıdır. Bu uygulamalar dişlerde hasara ve kırılmaya neden olacaktır. Dengeli beslenin. Dengeli ve sağlıklı beslenmek dişlerin güçlü kalabilmesi için gerekli olan vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanmasını sağlayacaktır. Dengeli beslenilmediği takdirde dişlerde çürük oluşumu oranı artış gösterecektir. Bolca tüketilen sebze ve meyveler, plak oluşumunun, diş sararmaların ve diş ağrılarının önüne geçmektedir. Aynı zamanda ayva gibi meyveler kan dolaşımını arttırmakta ve dişleri güçlendirmektedir. Şekerli ve asitli gıdalardan uzak durun. Şekerli ve asitli gıdalar dişlerde aşınmaya ve çürümeye neden olmaktadır. Üç ana öğün içerisinde bu içeriklere sahip olan besinlerden uzak durulmalı, eğer gün içerisinde tüketimi gerçekleştirildiyse de sonrasında dişler mutlaka fırçalanmalıdır. Kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Diş sağlığı konusunda en önemli hususlardan bir tanesini de 6 ayda bir gerçekleştirilen düzenli kontrollerdir. Böylece dişlerde var olan ya da var olabilecek sorunların tanısı koyulabilmekte ve erken tedavi ile daha büyük problemler önlenmektedir. Aynı zamanda süt ve süt ürünlerinin yeteri miktarda tüketilmesiyle D vitamini, kalsiyum, fosfor gibi bileşenlerin alınması gerekir. Bu beş altın yöntemin uygulanması ile de dişlerin sağlıklı kalması sağlanır’’ dedi.

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