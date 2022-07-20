Direkte mahsur kalan kediyi çocuklar kurtardı

Gaziantep’te, parktaki aydınlatma direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi, battaniye gererek seferber olan vatandaşlar ile çocuklar kurtardı. Yürek ısıtan anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlginç olay, dün akşam saatlerinde merkez Şahinbey ilçesindeki Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi’nde yaşandı. İddiaya göre, millet bahçesindeki bir aydınlatma direğinin tepesine çıkan kedi, bir daha inemeyince direğin tepesinde mahsur kaldı. Çıktığı direkten uzun süre inemeyen kediyi fark eden çevredeki vatandaşlar ile çocuklar, kedi için seferber oldu.

Vatandaşlar ve çocuklar battaniye gerdi, kedi sağ salim kurtuldu

Ayağının kayması sonucu direkten düşmek üzere olan kedi için aşağıda battaniye açan vatandaşlar ile çocuklar, kediyi sağ salim kurtardı. Vatandaşların kedinin yaralanmaması için gösterdiği çaba yürekleri ısıtırken, açılan battaniyenin içine düşen kedinin olayı yara almadan atlatması ise rahatlattı.

Yürek ısıtan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Vatandaşlar ile çocukların, parktaki aydınlatma direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi, battaniye gererek kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, düşmek üzere olan vatandaşların, battaniye germesi ve sonrasında kedinin battaniye içine kontrollü bir şekilde düşme anları yer aldı.

Kedinin kurtulmasının ardından vatandaşlar ile çocukların alkış eşliğinde sevinmesi ise dikkat çekti.