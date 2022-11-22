Din İşleri Yüksek Kurulu eski Başkanı Raşit Küçük vefat etti

Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raşit Küçük vefat etti. Hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Prof. Dr. Küçük'ün vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından Küçük'ün vefatıyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hastalığı sebebiyle uzun süredir tedavi gören, hayatını eser vermeye ve öğrenci yetiştirmeye adamış olan din âlimi Prof. Dr. Raşit Küçük ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, tüm öğrencilerine ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Vefat haberinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taziye mesajlarını iletti. Erdoğan, "İlmî ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına büyük katkıda bulunan, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

CENAZE NAMAZI FATİH CAMİİ'NDE KILINACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında, "Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın cenaze namazı bugün Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınacak ve naaşı Fatih Camii Haziresine defnedilecektir. Muhterem hocamızın mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

RAŞİT KÜÇÜK KİMDİR?

1947 yılında Antalya'da doğan Prof. Dr. Raşit Küçük, 1966’da Antalya İmam-Hatip Okulu’ndan, 1970’de Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Küçük, 1975 yılında Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü Hadis ve İslam Ahlakı öğretim görevliliğine atandı, 1981 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’ne geçti. 1979 senesinde Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde başladığı doktora çalışmasını, 1983 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.

“Kur’an ve Sünnette Sevgi Kavramı-Özellikle Allah Sevgisi-” çalışması, “Sevgi Medeniyeti” adıyla kitaplaştırıldı ve 1990 yılında yayımlandı. Eser, aynı yıl, Türkiye Yazarlar Birliği’nin fikir dalında Birincilik Ödülü’ne layık görüldü.

1997 senesinde doçent, 2003’de profesör oldu.

Prof. Dr. Küçük, 2011-2014 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı görevinde yer aldı. Sonrasında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanlığı görevini üstlendi.