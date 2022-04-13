Din görevlilerinin öncülüğünde yüzler gülüyor

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde din görevlileri örnek bir davranışa imza atarak Ramazan Ayı dolayısıyla Kur’an Kursunun bir odasında hazırladıkları gıda malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor.

Ramazan ayının gelmesi ve korona virüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan vatandaşların yardımına koşmak için harekete geçen ve Kur’an Kursunun bir odasını markete çevirip gıda malzemeleriyle dolduran din görevlileri, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Kırkağaç’ta uzun yıllardır din görevlisi olarak hizmet veren Hasan Özdemir öncülüğünde din görevlilerinin kurdukları hayır çarşısı hem gönülleri fethediyor hem de ilçedeki yüzlerce ihtiyaç sahibi ailenin yalnız olmadıklarını hissettiriyor.

Kırkağaç’ta yaşayan hayırseverlerden topladıkları gıda ve temizlik malzemelerini Kur’an Kursu içerisine yerleştirerek tek tek paketleyen din görevlileri, hazırladıkları gıda paketlerini ilçede tespit ettikleri ihtiyaç sahiplerine elleriyle teslim ederken yaptıkları hizmetle her kesimin de takdirini kazandı.

İHA muhabirine bir açıklama yapan Danacı Camisi Müezzini Hasan Özdemir, Kur’an Kursu içerisine kurdukları hayır çarşısı için topladıkları gıda ve temizlik malzemelerini, ilçede tespit ettikleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ve üç yıldır sürdürdükleri bu etkinliği her yıl yapmayı planladıklarını söyledi.

Özdemir, “Bundan 3 yıl önce pandemi şartlarında camimizi markete çevirmiştik. O zaman ’İmkânı olan kardeşlerimiz ikram ediyor, ihtiyacı olan kardeşlerimize de ikram ediliyor’ sloganıyla başlattığımız hayır çarşımızı bu yıl bu yılda sürdürüyoruz. Camiler ibadete açık olduğu için bu senede Kur’an kurslarımızı markete çevirelim dedik. İhtiyacı olan kardeşlerimize Kur’an kurslarından ulaşıyoruz. Bu vesileyle bütün hayır sahiplerine zekatlarını, fitrelerini ve sadakalarını bizim vasıtamızla değerlendiren kardeşlerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Allah yaptıklarımı hayırları mübarek Ramazan ayı hürmetine kabul etsin. Ramazan ayının son gününe kadar bu yardımlarımız devam edecek" dedi.

İhtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırıyorlar

Geçen yıl yaklaşık 500 aileye ulaştıklarını kaydeden Özdemir şunları söyledi: "Yardım paketlerimizin içerisinde 13-14 çeşit malzememiz var. Çay, şeker, tuz, makarna, un, irmik, bulgur, kuru fasulye, pirinç, mercimek ve zeytinyağı gibi gıda ürünleri var. Geçen yıl 450-500 aileye ulaşmıştık, inşallah bu yıl hedefimiz bunun üzerine çıkmak. İhtiyaç sahiplerinin adreslerine ulaştırıyoruz. Zaten birçoğunun adresi bizde var. Biz kendimiz arabalarımızla götürüyoruz. Yardıma ihtiyacı olan kimseleri cami imamlarımızın vasıtasıyla tespit ediyoruz. Mahallelerindeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi onlar tespit ediyorlar. Malzemeleri kendilerine veriyoruz, onlarda ulaştırıyorlar.”