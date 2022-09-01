Dilenmiyor 14 yıldır ayakkabı boyuyor

Kahramanmaraş’ta 14 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan yürüme engelli Yunus Köse, dilencilik yapmadığını alın teriyle ekmeğini kazandığını söyledi.

Onikişubat ilçesinde bulunan halk pazarı yakınlarında yürüme engeli olmasına rağmen 14 yıldır kimseye muhtaç olmamak için çalıştığını söyleyen 57 yaşındaki 2 çocuk babası Yunus Köse, "Dilencilik yapmıyorum alın terimle ekmeğimi kazanıyorum" dedi.

1,5 yaşındayken yanlış iğne sonucunda felç geçirdiğini ve iki ayağının şu an tutmadığını ifade eden Köse, "Ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Devletten aldığım engelli maaşım da var. Bu şekilde geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Buraya sabah saat 9.00’da geliyorum akşam ezanından sonra evime gidiyorum. Burada ayakkabı boyuyorum ama belirli bir fiyat şu demiyorum ne verirlerse. Günlük 3 tane 5 tane ayakkabı boyadığım oluyor. Bazen hiç boyamadığım günler oldu" diye konuştu.

Evde boş boş oturmak istemediğini söyleyen Köse, "Buraya gelip ayakkabı boyuyorum hem de arkadaşlarla birlikte sohbet ediyoruz. Benim için farklı bir ortam oluyor. Dilencilik yapmıyorum ayakkabı boyacılığı yaparak paramı kazanıyorum. Hem başka bir iş de yok yapabileceğim. Kışın buraya gelip gitmek zor oluyor. Bu konuda yardımcı olmak isteyen hayırseverlerden destek bekliyorum. Engelli bireylere ise buradan tavsiyem çalışsın çabalasınlar kimseye muhtaç olmasınlar" dedi.