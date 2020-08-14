Dilencilerin ‘cuma’ nöbeti
SAMSUN’DA DİNİ DUYGULARI SÖMÜREREK CAMİ CEMAATİNDEN PARA İSTEYEN DİLENCİLER CUMA NAMAZI ÇIKIŞLARINDA ADETA NÖBET TUTUYOR. BİRÇOĞU YABANCI UYRUKLU OLAN ANNELER DİLENMEYE ÇOCUKLARINI DA BERABERİNDE GETİRİYOR.
SAMSUN (İHA) – Samsun’da dini duyguları sömürerek cami cemaatinden para isteyen dilenciler cuma namazı çıkışlarında adeta nöbet tutuyor. Birçoğu yabancı uyruklu olan anneler dilenmeye çocuklarını da beraberinde getiriyor.
Samsun’da dilencilik yapan insanlar vatandaşların dini duygularını sömürmeye devam ediyor. En işlek cadde ve sokakları mesken edinip gece-gündüz dilenen dilenciler, özellikle anlamlı günleri ve bayramları fırsat biliyor. Her cuma cami önlerini mesken tutarak para isteyen dilenciler cami cemaatini de rahatsız ediyor.
Konu bir rahatsızlık sebebi olmasının yanında aynı zamanda bir dram. Anneler yanlarında getirdikleri çocuklarıyla burada dileniyor. Bunun yapılmaması gerekirken çocuk dilenmek için bir sömürü aracı olarak kullanılıyor. Annelerinin üzerinden geçindiği çocuklar, dilenerek ve para isteyerek insanların karşısına çıkıyor. Yalnızca kucakta bulunmaları bile anne dilenciye ek gelir olarak dönüyor.
Çocuğu koruması ve iyi yetiştirmesi gereken ebeveynler kötü örnek oluyor. Annenin de çocuğun babası tarafından veya bir başkası tarafından mı buna zorlandığı yoksa meslek olarak mı bunu yaptığı bilinmiyor. Cami cemaati dilencilere çözüm bulunmasını, dilenme sebepleri varsa ortadan kaldırılmasını, dilendirilen ve sömürülen çocukların da devlet korumasına alınmasını istedi.
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