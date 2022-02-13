Dilber Ay filminde oynayan Büşra Pekin kimdir, kaç yaşında ve nereli?

BÜŞRA PEKİN KİMDİR?

30 Haziran 1982 yılında Suudi Arabistan'da doğan Büşra Pekin, aslen İzmirlidir. İlk olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar televizon programıyla adını duyuran Pekin, Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümü mezunudur.

2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılan Pekin, hâlen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkıyor. En sevilen tiplemelerinden biri de "Havuçlu Anne"dir.

2010'da, Neşeli Hayat filmindeki rolüyle Sinema Yazarları Derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Pekin, şimdilerde ise usta sanatçı Dilber Ay'ın hayatının konu alındığı Dilberay filmindeki başarılı performansıyla gündemde yer alıyor.

ROL ALDIĞI DİZİLER



En Son Babalar Duyar / Esma



Hayat Bilgisi / Öğrenci



Bir Demet Tiyatro / Songül



Fırtına / Melahat



Çok Güzel Hareketler Bunlar / Büşra



Geniş Aile / Behice



Muhteşem Yüzyıl / Şirin Hatun



Aşağı Yukarı Yemişlililer / Menekşe



Annem Uyurken / Defne



İşler Güçler / Ecevit Tersyatan



Kardeş Payı



Kim O! / Hatice

ROL ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ



Kutsal Damacana / Selen



Neşeli Hayat/ Ayla Şenyurt



Çok Filim Hareketler Bunlar / Hatice



Gişe Memuru / Nevra



Mutlu Aile Defteri / İsmet Taşyumruk



İtirazım Var / Nebahat Kuzu



Hadi İnşallah / Pucca Mucize / Gülten (Güle)



Nadide Hayat



Benim Adım Feridun / Hayal



Kolonya Cumhuriyeti / Mualla



Tatlım Tatlım / Tatlım



Fırıncının Karısı / Ferdane



Bayi Toplantısı / Övgü



DilberAy / Dilber Ay