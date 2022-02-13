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Dilber Ay filminde oynayan Büşra Pekin kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Son olarak Dilber Ay’ın hayatını anlatan Dilberay filminde başrolde yer alan Büşra Pekin, YouTube programı İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu. Peki Büşra Pekin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Büşra Pekin hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Haberde İnsan 13.02.2022, 19:44
Dilber Ay filminde oynayan Büşra Pekin kimdir, kaç yaşında ve nereli?

BÜŞRA PEKİN KİMDİR?

30 Haziran 1982 yılında Suudi Arabistan'da doğan Büşra Pekin, aslen İzmirlidir. İlk olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar televizon programıyla adını duyuran Pekin, Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümü mezunudur.

2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılan Pekin, hâlen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkıyor. En sevilen tiplemelerinden biri de "Havuçlu Anne"dir.

2010'da, Neşeli Hayat filmindeki rolüyle Sinema Yazarları Derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Pekin, şimdilerde ise usta sanatçı Dilber Ay'ın hayatının konu alındığı Dilberay filmindeki başarılı performansıyla gündemde yer alıyor.

Dilber Ay rolü için 9 kilo almıştı... Büşra Pekin göğüs dekolteli elbisesiyle galaya damga vurdu! - Sayfa

ROL ALDIĞI DİZİLER

En Son Babalar Duyar / Esma

Hayat Bilgisi / Öğrenci

Bir Demet Tiyatro / Songül

Fırtına / Melahat

Çok Güzel Hareketler Bunlar / Büşra

Geniş Aile / Behice

Muhteşem Yüzyıl / Şirin Hatun

Aşağı Yukarı Yemişlililer / Menekşe

Annem Uyurken / Defne

İşler Güçler / Ecevit Tersyatan

Kardeş Payı

Kim O! / Hatice

ROL ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ

Kutsal Damacana / Selen

Neşeli Hayat/ Ayla Şenyurt

Çok Filim Hareketler Bunlar / Hatice

Gişe Memuru / Nevra

Mutlu Aile Defteri / İsmet Taşyumruk

İtirazım Var / Nebahat Kuzu

Hadi İnşallah / Pucca Mucize / Gülten (Güle)

Nadide Hayat

Benim Adım Feridun / Hayal

Kolonya Cumhuriyeti / Mualla

Tatlım Tatlım / Tatlım

Fırıncının Karısı / Ferdane

Bayi Toplantısı / Övgü

DilberAy / Dilber Ay

#büşra pekin #dilber ay
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