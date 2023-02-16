DİKO, iki ay boyunca kapısını depremzedelere açacak

Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, Diyarbakır’daki depremzedelere kapısını açtı. Kuyumcu esnafının katkısıyla başlatılan gıda ve battaniye kampanyasında, şimdiye kadar 5 bin deprem mağduru vatandaş faydalandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin Diyarbakır’da enkaz çalışmaları aralıksız devam ederken, ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremde mağdur olan vatandaşlara Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası kapısını açtı. Kuyumcu esnafının katkılarıyla yürütülen yardım seferberliğinde battaniye ve gıda desteği sağlandı.

Şehir olarak ilk defa böyle bir afet ile karşılaştıklarını ifade eden DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, birlik ve beraberlik içerisinde mağdur vatandaşa yardım ettiklerini söyledi.

Yüksel, yaşanan depremin hemen ardından DİKO’da üyeleriyle buluşup kriz masası oluşturduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Asrın felaketi denilen bu afeti, biz ilk defa görüyoruz. DİKO başkanı olarak depremin yaşandığı dakika itibariyle odamıza gelip kriz masası oluşturduk. Bütün esnaf arkadaşlarımızla oturup durumu değerlendirdik. Artık vatandaşlarımıza ve depremzede arkadaşlarımıza ne yapabiliriz diye birlik ve beraberlik içerisinde yürütmeye çalıştık”.

“Yardım seferberliğimiz 2 ay boyunca devam edecek”

Depremzedelerin soğuk havadan etkilenmemesi için öte yandan battaniye de dağıttıklarını belirten Yüksel, “Depremzede arkadaşlarımız soğuk havada dışarıda oldukları için direkt battaniye kampanyamızı başlattık. 5 bine yakın battaniye halkımıza dağıttık. Daha sonra depremzede vatandaşlarımızın gıda ihtiyacını karşılamak için de bir yardımda bulunduk. Halkımızın gün içerisinde yiyebileceği hazır gıdaları ilk önce dağıttık. Daha sonra odamızda sıcak yemek yapmaya başladık. Şimdi de devam etmektedir. Yardım seferberliğimiz 2 ay boyunca DİKO’da 7/24 devam edecek. Deprem mağduru hangi vatandaşımız varsa kapımız daima açık olacaktır. 10 kişilik ekip ile burada hizmet yürütmekteyiz. Bu hizmetimiz de esnaf arkadaşlarımızın katkılarıyla gerçekleştirilmektedir” dedi.