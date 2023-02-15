Dikiş makineleri depremzedeler için çalıştırılıyor

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi’nde görevli öğretmenler, yüzyılın felaketinde depremzedelerin yaralarına merhem olabilmek için battaniye ve kışlık kıyafet dikiyor. İlçede yaşayan bazı genç kızlar ise çeyizlerinde bulunan ürünleri hiç tereddüt etmeden depremzedelere bağışladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük bir yıkıma sebebiyet veren 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye yaraları sarabilmek için tek yürek oldu. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından afet bölgesine çok sayıda yardım ulaştırıldı. Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde ise Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü çalışanları da depremzedeler iş başında. İlk olarak atölyelerde bulunan makineler Dilovası Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasına taşınarak, burası küçük bir tekstile dönüştürüldü. Gönüllü olan öğretmenler, burada mesai saati gözetmeksizin depremzedeler için battaniye ve kışlık kıyafet dikimine başladı. Kesimi yapılan kumaşlar, makinelerde dikiliyor. Daha sonrasında ütülenen ürünler, poşetlere koyularak daha az yer kaplaması için vakumlanıyor ve kolilere yerleştiriliyor.

Öte yandan, depremin ardından Dilovası Halk Eğitim Merkezi tarafından yapılan yardım duyurusu sonrası ilçede yaşayan genç kızlar, en mutlu günleri için sakladıkları çeyizlerini, hiç tereddüt etmeden depremzedelere bağışladı.

"Yüzlerce battaniye dikimine başladık"

Dilovası Halk Eğitim Merkezi Müdürü Salih Toltar, “Öncelikle ülkemize geçmiş olsun. Depremi duyar duymaz şok olduk. Kuruma geldiğimizde bütün öğretmen arkadaşlar gönüllü olarak ‘Hocam deprem bölgesine neler yapabiliriz?’ dediler. Biz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak öğretmen arkadaşlarla kimin elinden ne geliyorsa ortak akılla çözümler aramaya başladık. Bölgenin kış şartlarını göz önüne alarak acilen battaniye ve giysi dikmeye başladık. Bunların yanı sıra etrafımızda bulunan hayırsever kurum ve kuruluşlarının da gıda katkıları oldu. Öğretmen arkadaşlarla hemen organize olduk. Kurs merkezlerindeki makinelerimizi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze getirerek, atölye düzeneğine geçtik. İlk etapta hayırsever firmalardan battaniye malzemeleri aldık. Yüzlerce battaniye dikimine başladık. Seri bir şekilde imalatını yapıyoruz. Bir an önce bölgeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Yaralara bir nebze merhem olabilirsek ne ala" dedi.

"Önümüzdeki günlerde su geçirmeyen giysiler de yapacağız"

Bu zorlu sürecin el birliği ile atlatılabileceğini söyleyen Toltar, "Bunun yanı sıra su geçirmeyen uyku tulumu da dikeceğiz. Bunun malzemesini bekliyoruz. Öğretmen arkadaşlarla bu konuda elimizden ne geliyorsa mesai saatine bakmaksızın gönüllü olarak çalışıyoruz. Hayırsever kurumlardan ham bez ve kumaşlar da geliyor. Her yaştan kişilere çeşitli ebatlarda polar, iç çamaşırı, kışlık giysiler yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde su geçirmeyen giysiler de yapacağız. Mont, şapka, uyku tulumları yapacağız. Malum çadırlar soğuk, su alabilir. Yakında valiliğimiz tarafından gönderilen polarları dikeceğiz. Bölgenin şartları soğuk. Eksi 15 derecelerden bahsediliyor. İnşallah bu süreci el birliğiyle atlatırız. Ölçüler dahilinde kesmesini bilen arkadaşlar kesiyor. Diğer arkadaşlar dikim işlemine geçiyor. Daha sonra ütüleniyor. Ütülendikten sonra vakumlu bir şekilde ambalajlıyoruz" diye konuştu.

"Kızlarımızın bu duyarlılıkları bizi çok duygulandırdı"

Genç kızların, deprem bölgelerine gönderilmek üzere çeyizlerini getirdiklerini kaydeden Toltar, “Deprem olduktan sonra bölgede ‘Yardım malzemeleri topluyoruz’ diye duyuru yaptık. Genç kızlar hazırlamış oldukları çeyizlerinden kışlık ürünleri getirdiler. Bu çeyiz olayını görünce çok duygulandım. Türkiye’nin başına böyle bir olay gelince insanlarımız tek vücut oldu. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Hayranlıkla izledim. Bazıları da çeyizinin içine bir de şeker koymuşlar. Dilekler var içerisinde, mektuplar var. Kızlarımızın bu duyarlılıkları bizi çok duygulandırdı. Herkes elinden geleni yapıyor" şeklinde konuştu.

"Isınsın çocuklarımız"

Depremzedelerin üşümemesi için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Dilovası Halk Eğitim Merkezi Giyim Öğretmeni Tenzile Yörük ise "Kumaşlar bize geliyor. Biz de onları kesip, yan taraftaki sınıfımızda dikim işlemini yapıyoruz. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Gerçekten çok üzgünüz ama bir nebze de olsa onların yaralarına inşallah merhem oluruz. Çocuk kıyafeti de diktik, hala dikiyoruz. Özellikle eşofman dikiyoruz, kız da erkek de giyebilsin diye. Büyük, küçük fark etmiyor. Bir kısmını gönderdik, bir kısmını da dikeceğiz. Isınsın çocuklarımız" ifadelerini kullandı.

"Elden ele yardım sağlamaya çalışıyoruz"

Dilovası Halk Eğitim Merkezi’nde Türkçe ve okuma yazma eğitimleri veren Deniz Çakmakçı da dikim işlemine katıldı. Bebekler için özel çarşaflar diken Çakmakçı, "Deprem felaketini öğrendiğimiz andan itibaren her şeyimizi bırakıp burada yardım maksatlı depremzedelere fayda sağlamaya çalışıyoruz. Benim görevim şu anda bebek çarşafı dikmek. Nevresim takımı dikerek yardımcı olmaya çalışıyorum. ‘Elimden ne gelirse buradayım’ diyerek buraya geldim. Üzerime düşen vazife buydu, bunu yapmaya çalışıyorum. İyi ya da kötü bir katkı sağlayabiliyorsam ne mutlu. Bebek çarşafı yaptım, dikiyorum. Arkadaşıma veriyorum fermuarını takıyor. Diğer tarafta ütü yapılıyor. Bu şekilde elden ele yardım sağlamaya çalışıyoruz" dedi.