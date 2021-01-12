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Didem Nişancı kimdir nereli kaç yaşında?
Didem Nişancı, ABD Hazine Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevi ile gündemde yer almaya başladı. ABD'nin ilk kadın Hazine Bakanı olacak olan Janet Yellen'in özel kalem müdürlüğü görevine getirilecek olan Didem Nişancı, ABD Senatosunda da bazı görevlerde yer almıştı. İşte, Didem Nişancı kimdir nereli kaç yaşında soruları hakkında bazı bilgiler
Haberde İnsan 12.01.2021, 11:23
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Didem Nişancı 9 Mart 1973 tarihinde dünyaya geldi. 1991-1995 yılları arasında ABD'de Ekonomi alanında eğitim aldı.
Didem Nişancı daha önce eski ABD başkanı Barack Obama döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunda (SEC) özel kalem müdürlüğü yapmış ve 2018'de Bloomberg'e geçmeden önce Promontory Finansal Grup şirketinde çalışmıştı.
ABD Senatosunun bankacılık komitesinde de görev alan Nişancı, 1998-2001 yılları arasında ise Hazine Bakanlığında çalışmıştı.
ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, geçen yıl kasım ayında eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın Hazine Bakanı adayı olduğunu duyurmuştu.
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