Dicle Üniversitesi depremzedelere kapılarını açtı

Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi yönetimi, depremin ilk gününden itibaren kapılarını depremzedelere açtı. Her gün 2 bin kişilik sıcak yemek vatandaşlara ulaştırılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi yönetimi depremin ilk gününden itibaren harekete geçerek mağdur vatandaşlar için seferber oldu.

Dicle Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan Abdullah Getiren, yaptıkları hizmetleri İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Deprem günü rektör başkanlığında hemen toplandıklarını söyleyen Getiren, ilk etapta şehirde mağdur olan vatandaşlar için yemek çıkarmaya başladıklarını dile ifade etti. Getiren, “Rektörlüğümüzün talimatıyla üç öğün yemek ve gece çorba olmak üzere vatandaşlarımıza dört öğün hizmet veriyoruz. Bu sadece üniversitemiz mensupları, öğrencileri değil, Diyarbakır halkının tümüne bu hizmeti sunmaya gayret ettik. Bunun dışında üniversitemizin memur yemekhanesinde, öğrenci yemekhanesinde, ilahiyat camisinde, spor salonumuzda, gençlik merkezimizde ve diğer fakültelerde olmak üzere kalan vatandaşlarımız, öğrencilerimiz oldu. Onlara da bu hizmetleri sunduk” dedi.

Burada kalan vatandaşlara, öğrencilere banyo imkanı sağlamak için spor salonlarını düzenlediklerini kaydeden Getiren, “Oradaki duş yerlerinde onlara banyo havlusu, terlik, tek kullanımlık şampuan ve sabun olmak üzere hazırlığımızı yaptık. Onlara bu hizmeti sunmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.

“Her gün 2 bin kişilik sıcak yemek”

“Sadece merkeze değil, hemen rektörümüze gelen bilgiler doğrultusunda Adıyaman bize yakın, yardıma gelen yok; biz buraya ilk etapta yardım göndermemiz gerekiyor” ifadelerini kullanan Getiren, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz, Salı günü buna yoğunlaştık. Adıyaman’a ilk su, ekmek ve benzeri şeyleri gönderdik. Her gün öğlen bin kişi, akşam bin kişi olmak üzere 2 bin kişilik yemek. Sabah çorbası, gece çorbası olmak üzere yemeğimiz sürekli devam ediyor. Sadece buraya değil, kaplarıyla yemek almak isteyenler oluyor. Bizim gönderdiğimiz yerler var. Hangi vatandaşımızın ihtiyacı varsa onlara yetişmeye çalışıyoruz.”