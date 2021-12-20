Dicle Elektrik AŞ’den astım hastası çocuğun ölümüne ilişkin açıklama

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Özcan-Meryem Binen çiftinin kronik astım hastası oğlu Yunus Emre Binen’in ölümüne ilişkin kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine bir açıklama yaptı.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yapılan açıklamada, Silvan ilçesi Cami Mahallesi sakinlerinden Özcan ve Meryem Binen çiftinin 2 yaşındaki oğulları kronik astım hastası Yunus Emre Binen’in tedavi gördüğü hastanede 12 Aralık’ta hayatını kaybetmesinin ardından medyada yer alan haberler üzerine bir açıklama yapılması zarureti doğduğu belirtildi. Özcan-Meryem Binen çiftinin çocuklarıyla beraber kiracı olarak oturdukları meskende daha önceki aboneliğin sonlanmasının ardından yeni bir abonelik başvurusunun yapılmadığının öğrenildiği belirtilen açıklamada, ilk olarak 3 Haziran’da abonelik devri yapılması için adrese ihbarname bırakıldığı ancak bir cevap alınamadığı, bununla birlikte söz konusu meskende tüketimin devam ettiği, 9 Kasım tarihinde adrese ikinci bir ihbarname bırakılarak abonelik devri başvurusu yapılmaması halinde enerji verilemeyeceğinin belirtildiği ifade edildi.

“Vefat tarihinde merkezden herhangi bir kesinti söz konusu değildir”

Mesken sakinleri tarafından herhangi bir başvuru yapılmaması üzerine 10 Aralık tarihinde meskene enerji kesmeye gidildiği ancak adreste kimse bulunamadığı için enerjinin kesilmediği belirtilen açıklamada, “Bu çerçevede Yunus Emre Binen’in vefat ettiği 12 Aralık 2021 itibarıyla meskende merkezden yapılmış, herhangi bir kesinti söz konusu değildir. Sayaç okuyucularımız 7 Aralık 2021, 11 Aralık 2021 ve 16 Aralık 2021 tarihlerinde üç kez sayaç okumak için eve ziyarette bulunmuş ancak adreste kimse bulunamadığından rutin sayaç okuma işlemi de yapılamamıştır. Bu süreçte Silvan merkezinde devam eden altyapı çalışmaları çerçevesinde sayaçların direk üzerine alınması projesi kapsamında söz konusu bu meskenin de sayacının dışarı alınması planlanmış, bu çerçevede eve ulaşacak kablolar hazırlanmış ancak 29 Kasım 2021, 30 Kasım 2021 ve 1 Aralık 2021 tarihlerinde üst üste yapılan ziyaretlerde evde kimse bulunmadığı için bu işlem de gerçekleştirilememiştir” denildi.

Evde kimse bulunamamasından dolayı yeni kabloların bağlanamamasına ve bu yüzden meskenin kapısına kadar getirilen enerjinin meskene verilememesine rağmen takip eden 2 haftadan uzun bir süre boyunca Özcan Binen’den tarafların hiçbir başvuru olmadığı öne sürüldü. 17 Aralık tarihinde Meryem Binen tarafından abonelik devri başvurusu yapılmasının ardından 18 Aralık günü yeni aboneliğin başlatılarak kablo bağlantısı yapıldığı ve enerji verildiği ileri sürüldü. Açıklamada, "Bütün bu veriler ışığında Yunus Emre Binen’in talihsiz ölümüne şirketin herhangi bir uygulamasının veya ihmalinin sebep olduğu sonucunu çıkarmak insaf ölçütlerinin ötesinde" ifadelerine yer verildi.